譚艾珍受邀擔任台南市防詐大使　自嘲遭騙98萬「就當繳學費」

▲台南市長黃偉哲邀請藝人譚艾珍擔任「台南市防詐大使」，現身說法宣導防詐。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警局、台南地檢署、台南市調處及京城銀行23日簽署反詐騙專案合作意向書（MOU），市長黃偉哲邀請藝人譚艾珍擔任「台南市防詐大使」，譚艾珍與女兒歐陽靖到場，以親身經歷宣導最新詐騙手法。

譚艾珍直言遭友人調侃說她老戲精還會被詐騙，詐團集團是訓練有素的專業騙徒，不能小看對方，歐陽靖則認為不能嘲笑被害人那麼笨，打詐要設法減少資訊落差。

台南市政府為增進市民對新型態詐欺案件的重視與了解，公布「打詐儀錶板」數據，據統計台南市11月詐欺受理件數共1531件，較上月增加34件；財損金額8億2692萬餘元，較上月減少9463萬元。

市長黃偉哲表示，防詐除了要仰賴警察機關的辛勞，更感謝第一線的銀行行員、郵局匯員及超商店員等等，常是協助警方攔阻詐騙的功臣。然而網路銀行的普及也使攔阻詐騙日趨困難，因此行政方面也要加強各種管道的宣導，提醒大眾詐騙不分學歷、性別、年齡誰都有可能是受害者，千萬要提高警覺。期許本次MOU簽署讓台南市警察局與台南地檢署、台南市調處、京城銀行攜手合作，加強「識詐、堵詐、阻詐、懲詐、防詐」等各項作為，透過公私協力，與轄內民間公司、社團、宗教團體、社區組織合作，提升人民識詐意識。

台南市警局長林國清、台南地檢署檢察長鍾和憲、台南市調處長黃建華及京城銀行總經理姜宏亮，在市長黃偉哲、高檢署台南分檢署檢察長黃玉垣與市議員沈震東、陳怡珍之見證下，分別代表四方簽署反詐騙專案合作意向書（MOU），內容為建構詐欺、洗錢等金融犯罪情資共享平台，加強檢、警、調、金四方合作關係，齊心戮力共同打擊詐騙。

日前因受詐騙引起大眾注目的藝人譚艾珍，也偕同女兒歐陽靖現身說法，詳述受詐騙經歷。譚艾珍表示，今年9月間接獲假冒戶政事務所來電，謊稱有人拿她證件要辦手續，將協助轉接警察單位報案，隨後出現假冒警官的歹徒佯稱，她涉嫌刑事案件須假扣押財產，今年9月間她遭詐時，對方用假檢警身分要她協助辦案，假檢警以偵查不公開要求她不能對任何人說，所以都由她與對方在聯繫，且詐騙集團成員真的訓練有素，整個過程有由精心製作的1齣連續劇，她慘遭詐團圍攻卻無力抵抗。

譚艾珍說，她第1次依照歹徒指示面交98萬元，而後歹徒再約於台南市安平區面交剩餘款項110萬元，她前往台南市安平區的一處郵局提領110萬元，歹徒一再催促她約面交地點，此時她接到女兒的line訊息，詢問：「媽你是不是被詐騙了，家裡樓下來了好多警察在問你是否遭詐？」，她馬上向假檢警聯繫查證，假檢察官沒回應，假警官則聞訊後即未再回應，隨即有員警找到她，才知台南市警四分局員警於超商前發現可疑男子，主動盤查並逮捕該名本欲面交之車手，才沒有造成更多損失。譚艾珍自嘲第1筆被騙走98萬元就當是繳學費。

台南市警察局長林國清呼籲，市民朋友如收到各種訊息要你交付款項時，請先「冷靜想一想」加以查證，如有疑問可到鄰近派出所或撥打刑事警察局165反詐騙專線諮詢。

根據警察局統計，台南市在查緝提領熱點車手方面，從7月2372次的高發提款次數逐月下降，11月已大幅下降至789次，為六都最少。11月查獲詐欺集團57件、347人，查扣不法所得土地17筆、車輛6輛、現金新台幣313萬餘元。2024年迄今（統計至11月30日）共查緝車手1407人，攔阻詐騙2636件、金額11億25萬餘元，守護人民財產不遺餘力。

此外，內政部警政署建置的「打詐儀錶板」，除了公布相關詐欺案件發生數據，也有分析各類型詐騙比例提供民眾參考。台南市11月份詐欺受理件數1531件，較上月增加34件；財損金額8億2692萬餘元，較上月減少9463萬元。高發詐欺案類前3名分別是，假投資13.04%、解除分期付款（騙賣家）8.26%、假網拍7.66%；財損金額前3名分別是，假投資60.90%、假交友(投資詐財)13.70%、假冒機構(公務員)詐財9.32%；被害人年齡層，比例最高為24歲至49歲占63%、往下依序為23歲以下19%、50歲至64歲14%、65歲以上4%；被害人職業，則以基層技術工及勞力工計17%最多，服務工作人員與專業技術人員均為13%排名第二、後依序為學生族群12%，無業5%。以行政區域比較，受理件數以永康區263件最多，後依序為東區168件、安南區157件；財損金額數最高前3名，分別為永康區、北區及安南區，提醒市民朋友要多加注意。