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獨／清潔婦打拚代班墜豎井亡　哥心血管手術...悲嘆無法見最後一面

▲台北大安區婦人墜落大樓豎井，送醫急救。（圖／記者黃彥傑攝）
▲台北大安區婦人墜落大樓豎井，送醫急救。（圖說下同／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

北市大安區和平東路3段某大樓中庭，22日晚間發生一名清潔婦離奇墜入通氣豎井身亡，警消獲報後出動破壞器材順利救出墜入地下室70歲徐姓清潔婦，但經送醫搶救無效身亡，警方調查發生意外的豎井面積不到2平方米，婦人墜落約4米高度，樹景平台旁還放著她用來清掃平台的清潔用品和掃把畚斗，據了解，徐婦當天早上8點就進入該大樓進行全棟大樓清掃作業，初步研判應是打掃1樓平台時不慎墜落豎井身亡。但該通氣豎井寬度僅一米、長度約70公分，呈現三角形，徐婦如何墜落狹小的豎井有待檢警調查釐清。

警方調查，70歲徐婦因家境艱苦仍獨自在外租屋工作，她早已過了退休年齡，卻仍堅持工作自力更生，她目前任職某清潔公司擔任月聘僱的臨時清潔工，每天努力工作，在公司業主眼中是個優良清潔婦，打掃工作認真負責，也經常支援同事休假的清潔勤務，徐婦墜井慘死意外傳出後，公司同事情緒相當低迷。

▲台北大安區婦人墜落大樓豎井，送醫急救。（圖／記者黃彥傑攝）

徐婦在清掃工作期間墜井喪命，北市政府勞動檢查處派員到命案現場勘查，釐清徐婦清潔一樓豎井平台時有無佩戴安全帽，使用懸吊安全扣環等安全確保裝置，並調閱清潔公司當日的派遣工作班表釐清徐婦意外身亡的責任歸屬，據了解，清潔公司當天派遣清潔任務中，並無清掃通氣豎井等要求。

更讓人鼻酸的是，徐婦長期以來獨自一人在北市工作謀生，與家人早已多年未曾聯絡，唯一較為親近的家屬，家住高雄的親大哥，昨晚聽聞親妹噩耗悲從中來，卻因心血管疾病早已排定進行手術治療無法來看親妹最後一面，台北地檢署檢察官知悉上情後，也罕見體恤亡者的家庭困境，今天進行司法相驗釐清徐婦墜井死因，特別指示無須家屬到場直接進行，務求在最短時間內調查出徐婦墜樓身亡意外是否是打掃平台過程失足墜落造成、至於是否有勞動派遣責任歸屬問題，則由北市勞動檢查處行政調查釐清。

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