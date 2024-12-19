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快訊／醒吾男「為女網友」持菜刀砍傷文大生　檢方聲押

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲醒吾科大卓姓男學生持菜刀砍文大男學生，被依殺人未遂罪聲押。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

醒吾科技大學卓姓男學生與文化大學劉姓男學生透過遊戲平台結識，因共同認識的一名從未謀面的女網友且互動頻繁，雙方漸生嫌隙。2人約定18日傍晚於在文化大學後山「談判」，未料，卓一見到劉就亮出菜刀揮砍，雙雙掛彩送醫。今（19）日上午警方依殺人未遂罪移送士林地檢署，檢方複訊後，向法院聲請羈押。

據了解，19歲的卓男與19歲劉男透過遊戲平台認識該名女網友，3人皆未曾見面。近日，劉男疑在言語中挑釁卓男，聲稱「我有你家人的聯繫方式」，甚至私訊卓母指出「你知道你兒子一直在騷擾別的女生嗎？」讓卓男怒火中燒，新仇加舊恨下決定約在文化大學後山談判，卓男更從家中拿菜刀赴約。

未料，卓男抵達文化大學後山與劉男碰面後，未多言便亮出菜刀朝劉男攻擊，導致劉男手部多處受傷，卓男在推擠過程中也掛彩。警方接獲報案後趕赴現場，迅速將2人分開並送往新光醫院治療。經送醫包紮後，分別依被害人及殺人未遂罪被帶回分局製作筆錄。

今上午11時許，警方將卓姓男子移送士林地檢署時，他的雙手被上手銬，左手因傷勢纏繞繃帶，頭戴一頂安全帽，帽沿遮掩了部分臉龐，僅能看見他低垂的目光和緊閉的唇線，整個人顯得狼狽且壓抑，身旁的警員則緊緊護送。

檢方稍早複訊後，認被告卓男涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，有反覆實施傷害等之虞，向法院聲請羈押，預計下午召開聲押庭。

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