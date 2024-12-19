台中剛出生男嬰遭父虐打！夫妻倆找鄰居打電動　獨留兒傷重不治

▲台中一對年輕夫妻涉虐兒致死遭起訴。（示意圖／取自圖庫Pixabay）

記者白珈陽、郭玗潔／台中報導

台中22歲莊姓男子和20歲吳姓妻子於今年7月生下一子，莊男因不滿男嬰哭鬧，多次打男嬰巴掌或拍打頭部，還將他拋高再接住，或抱著大力搖晃凌虐，而吳女雖目睹，卻仍放任丈夫暴行。直到8月25日，夫妻倆將男嬰單獨留在租處，跑到鄰家家打電動，回家時發現男嬰已經斷氣，才緊急將男嬰送醫，男嬰雖一度恢復呼吸心跳，但仍因顱內腦內出血等併發症身亡。日前台中地檢署偵結，依莊男涉犯家暴傷害致死罪、吳女涉犯過失致死罪，起訴2人。

檢方調查，吳女與莊男於今年7月生育一名男嬰，並接回兩人租屋處照顧。沒想到男嬰才出生10多天，莊男就不耐其哭鬧，又覺得毆打男嬰後，吳女就會接手照顧，竟屢次施虐，不僅將男嬰放在大腿，用右手大力打男嬰巴掌3到4下，又拍打男嬰頭部3到4次，並3度抱著男嬰前後、左右大力搖晃，甚至將男嬰高拋後再接住，或以雙手掐捏男嬰雙耳，導致男嬰除雙耳受傷，還有顱內出血、雙眼球視網膜出血等傷勢。

而吳女目睹丈夫暴行，卻沒有積極制止莊男或報警等實際作為，直到今年8月25日晚間9點，夫妻倆將未滿2個月的男嬰獨自留在租屋處，就一同前往鄰居住處打電動、聊天，回家時見男嬰臉色蒼白，已失去呼吸心跳，才在26日凌晨56分騎機車雙載，帶男嬰就醫，男嬰雖在急救後恢復呼吸心跳，但仍因頭部遭外力擊打，引起顱內腦內出血、大腦水腫軟化缺氧、小膿瘍等併發症，9月6日宣告不治死亡。由於男嬰身上有多處瘀傷、外傷，院方立即通報警方，全案才曝光。

台中地檢署日前偵結，認定莊涉犯家暴傷害致死罪、吳女涉犯過失致死罪，將2人起訴。