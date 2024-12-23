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陸網紅在日本「侵犯隱私跟拍」鎖定妹子小孩　影片讓日網怕爆

變態！中國網紅頻在日本「侵犯隱私跟拍」，妹子小孩都被鎖定。（翻自X平台）

▲影片對話富含性暗示，讓許多日本網友感到反感與恐懼。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

現在有不少中國人移居日本，或到日本旅遊，但近期也頻頻出現「跟拍日本人」的影片，而且主要鎖定日本妹子與小孩，影片的對話甚至富含性暗示，讓許多日本網友感到反感與恐懼。

近期日本正逢聖誕節與過年前夕的快樂氛圍，許多鬧區都會出現不少時髦妹子與活動，也成為中國網紅拍攝的絕佳機會。不過就有直播影片可見，中國網紅不只拍現場景色，而且主要鎖定妹子拍攝，甚至還對著妹子的白皙美腿狂拍。就有一名男主播在直播期間與中國網友互動，但交談間卻是滿滿的性暗示，例如要妹子「贖罪」、「上」等。

這樣的跟拍行為，或許對中國人來說是生活的日常，但對日本人來說，卻是極度侵犯個人隱私的狀況。上月底就發生過有一名中國網友，在山形跟拍一名放學的小學生，雖然這名網紅並沒有進一步騷擾這名小學生，但影片公開後，隨即引發日本網友的憤怒與撻伐，認為他已侵犯並危害兒童隱私。影片也可見，這名小學生認為是遇到「壞人」，當下立刻逃跑。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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