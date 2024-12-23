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坐5800元搖滾區看《拳上》　見1幕「懷疑黑箱」：不懂統神輸在哪

▲▼ 拳上2024-比賽。（圖／記者黃克翔攝）

▲《拳上 2024》21日在小巨蛋登場。（圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

網紅統神、蹦闆《拳上2024》21日落幕，雙方激戰6回合，最後由蹦闆獲勝，賽後掀起許多話題。一名進場觀賽的網友表示，坐在票價5800元的搖滾區，身邊全都坐著「蹦闆89團」，整場比賽蹦闆被挨打，一直以為會是統神獲勝，沒想到居然是蹦闆，懷疑判決不公，心疼統神。

有網友在Threads發文，坐在搖滾區觀賽，「有幫蹦闆加油，但我想幫阿航說一點話」，看了6回合，認為獲勝者會是統神，結果竟然是蹦闆，讓他很傻眼，「拳擊看打擊分數，不是也會看技巧分嗎？可以說我不懂拳擊沒關係，但我是看不出來統神輸在哪？」

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原PO提到，統神戴著18盎司的手套，壓制蹦闆6回合，「蹦闆整場挨打，抱頭、低頭，只被判兩次警告？」他坐在搖滾區，放眼望去全都是看起來像黑道的人，「蹦闆89團比賽過程都安靜的跟啞巴一樣」，判決出來後，全部人一起起身，似乎對結果完全不意外。

他感嘆，「真的很心疼阿航，戴18oz拳套拚命整場，賽後還要被說賴皮豬被敲頭⋯哎」。他也質疑判決不公，「我是不知道是不是鍇睿行銷跟89一起搞啦，但比賽結果是真的噁心，我拿公關票這樣搞阿航，我只想把票塞到Po11（主辦方鍇睿執行長顏宥騫）的屁眼裡」。

原PO補充，「我確定那些都是蹦闆的89團，是因為蹦闆賽前至少過來我旁邊2次，我還問我朋友那是不是蹦闆，他說是」。此外，他也PO出賽前的賭盤，規則寫道「僅限投注蹦闆」，質疑判決跟博弈有關連，「一開始想說公正打比賽開盤沒差，結果給我搞這齣」。

關於博弈問題，主辦單位台灣格鬥運動股份有限公司22日晚間發布聲明，賽事均由國際專業仲裁機構裁決，確保比賽結果真實公正，不存在做假可能性。對於外界提及與博奕相關之傳言，雖曾有合法娛樂單位洽談合作與贊助，但我司始終未予以採納，堅持維護比賽純粹性與公平性。

本文獲網友（kaza_____）授權轉載。

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