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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

砲轟財劃法惡修　綠營端後果怒批：要讓全民遭殃

▲▼民進黨團召開 財劃惡修 全民受害 記者會 吳思瑤 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開「財劃惡修 全民受害」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院上週五三讀三大爭議法案，民進黨團23日則針對其中之一的財劃法召開記者會。民進黨團幹事長吳思瑤說，藍營擴權、搶錢、沒收民權、摧毀憲法，「這不是民主政變，什麼是民主政變？」還說讓全民受惠，「國民黨敢說，台灣人不敢聽」，政治綁樁才是真的；民進黨團書記長蔡易餘則說，藍營把錢刮走，只為了分配給地方，片面說是送大紅包，罔顧跨地方建設，像是防水、防災、交通，當中分配指標還納入財產稅，是要讓各地政府越會炒房、炒地皮，就可拿到更多嗎？

吳思瑤說，國民黨立委柯志恩說高雄市多拿了245億元，但其實漲幅只有5成，遠低於其他藍營執政的六都，這也是為何陳其邁撻伐這樣修法重北輕南。國民黨團總召傅崐萁向花蓮市民說多拿161億，卻沒說要用到哪，難道是他和妻子、花蓮縣長徐榛蔚又要把的照片印在學生聯絡簿上？

吳思瑤說，行政院長卓榮泰這兩天在地方行程上語重心長說很憂慮，因為修法拿走中央財源3753億，中央沒有餘裕的狀況下，未來若發生天災，能幫助地方的空間就會受到限縮。以0403花蓮震災為例，傅崐萁都要求錢要更多，行政院也是想方設法，去用災害準備金、第二預備金、各部會移緩濟急的預算，來幫忙重建，總共投入293.5億元，這就是為什麼中央需要能夠有挪出錢來的空間， 如果今要搬走3753億，未來中央很難幫助各地救災重建。

吳思瑤也指出，各部會防災治水經費約988億元，在財劃法修惡後，未來也很難讓各部會主管預算投入跨縣市、跨地域的全面性防水防災工程，這地方能做嗎？這都要中央統籌、規劃。 國民黨思考的都是政治，拿這麼多錢只是方便在選舉綁樁，如此而已，「我們不會就這樣算了，會持續透過論述、民意讓國民黨知道，你們將受到民意反撲」。

蔡易餘則說，地方拿走3752億，這樣的金額讓中央財政大幅削減，不只防洪救災衝擊，還有交通軌道建設，這不重要嗎 ？像他來自嘉義，不管藍綠都在喊鐵路高架化，已經喊了20幾年，現在好不容易執行要到最後階段，忽然又把預算卡住，會不會因此延宕？而像北捷這麼多未來建設，藍營也完全不管中央財政狀況，就要把錢刮走，只為了分配給地方，還片面說送給地方大紅包。

蔡易餘也批評，這次分配財源的其中一個指標，竟是依財產稅的分數評估，財產稅包含地價稅、土地稅、房屋稅、土地增值稅等，這很可怕，難道是一個縣市越會炒房炒地皮，財產稅有成長率，可以拿到更多分數拿錢嗎？

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