送《傳說對決》點數誘2少年上摩鐵...性侵還拍片　噁男判5年2月

▲高雄男子透過網路遊戲誘騙少年到摩鐵性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名龔姓男子透過網路遊戲「傳說對決」認識小明（化名，未滿14歲）和小華（化名，未滿16歲）兩名少年後，去年暑假期間，龔男在一個星期內先後約了兩名少年前往摩鐵，趁機性侵，還拍下私密影片，2少年的家長發覺有異，追問之下才知道兒子被侵犯，氣得報警提告抓了龔男。法院審理後，依兒童及少年性剝削條例，將他判處5年2月徒刑。

判決指出，龔男是經由網路遊戲「傳說對決」認識小明和小華，去年7月間，他以提供遊戲點數為誘餌，約小明到摩鐵「打遊戲」，然後趁機對小明性侵，還拍下影片；過了3天，龔男又把小明帶到自己的租屋處，再度對小明性侵，4天後，龔男以同樣手法約了小華去摩鐵，同樣性侵得逞。

小明被性侵後舉止異常，父母親發現追問，才知道兒子遭人性侵，報警抓人，警方逮捕龔男時，在他的手機裡又發現小華的私密影片，循線追查才知道龔男連續對兩少年逞獸行。

法院審理時，龔男坦承犯行，希望爭取輕判，但法官發現，龔男早在2019年間，就曾在某網路論壇上，PO出「包養年輕弟弟」的貼文，後來被依違反兒童及少年性剝削條例判刑3月定讞，這次再度以類似的手法，找未成年的少年下手，因此認為他5年內故意再犯屬累犯，可見他對刑罰之反應力薄弱，應加重其刑，所以依兒童及少年性剝削條例判重判他徒刑5年2月，全案可上訴。

民事部分，小明和小華的父母也對龔男提告求償，法院判賠45萬元。可上訴。