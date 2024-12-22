淫男誘保險女業務摩鐵簽約硬上　傳百則簡訊騷擾！她崩潰提告

▲保險女業務員被騙進摩鐵性侵。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

郭姓男子在網路上認識正妹保險業務員小愛（化名），請她幫忙規劃保單後，在2021年12月間專程南下高雄找小愛準備簽約，因時間太晚找了摩鐵投宿，郭男對小愛誆稱「遭通緝不敢一個人睡」，把小愛騙進摩鐵，並趁機對她伸出狼爪性侵，事後還不斷傳訊息騷擾小愛，害她崩潰向閨蜜哭訴，並決定報警提告，法院審理後，依強制性交罪判郭男徒刑3年10月。

判決指出，從事海鮮盤商的郭男是透過網路遊戲認識從事保險業務的小愛，郭男請小愛幫自己和3個小孩規劃保險，2021年12月6日晚上11時許他南下高雄，小愛帶著文件開車去高鐵左營站載郭男，因為時間已晚，郭男請小愛載他到摩鐵投宿，小愛拿出文件請郭男簽，郭男又藉故拖延，小愛只好先行離去。

後來郭男又打電話給小愛，說自己還沒吃晚餐，而且自己「被通緝不敢一個人睡怕警察上門」，央求小愛幫忙買了晚餐後，拿到摩鐵給他，就可以順便簽了保險文件，兩人後來在房間內邊喝酒聊天，郭男竟趁機將小愛按在床上，性侵得逞。

小愛受辱後逃離摩鐵，但郭男竟還不斷傳訊息提起此事、騷擾小愛及家人，甚至叫人堵車和破壞物品，小愛也向閨蜜求助哭訴，後來才決定鼓起勇氣提告。

法院審理時，郭男辯稱小愛是自願與他發生性行為，沒有強制她，律師也幫郭男辯護稱，兩人的對話紀錄可以看他們就像一般男女朋友說話的口吻，且郭男個子嬌小，跟小愛一樣高，沒有辦法把小愛甩到床上。

一、二審法官根據小愛指控的證詞前後一致，且認為以她身為保險業務員，難認她會隨意杜撰遭他人性侵等自損名節，甚至可能導致工作受到影響，且郭男傳給小愛的LINE提到「至於昨晚的事情我真的很痛苦」、「希望你不要再生氣了」、「我做了一件傷天理的事是我最痛苦的一件事」等語，認定郭男犯行明確，依強制性交罪判處他徒刑3年10月，全案仍可上訴。