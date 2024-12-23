快訊／北市男倒臥浴室！被發現已屍僵　死因仍待查

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

台北市消防局今(23日)上午接獲通報，中正區中華路二段一處民宅有民眾在浴室昏倒。救護人員到場後卻發現，一名年約40歲的男子明顯死亡且已屍僵，現場交由警方處理。另外，瓦斯公司到場測量，但一氧化碳偵測數值為0，男子死亡原因仍待警方進一步調查。

▲北市男子被發現陳屍浴室。（圖／記者黃彥傑攝）

初步了解，死者在浴室被發現時，身上沒有任何衣物，且臉朝下趴臥在地，疑似是在洗澡時發生意外，目前警方已通知家屬到場製作筆錄，詳細案情仍待調查釐清。