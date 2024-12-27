就是騙！保證100%獲利　屏東婦匯局匯款...內埔警急阻詐

▲內埔警分局內埔派出所警員陳振宏、李智鈞阻止李婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「保證百分之百獲利!」，內埔鄉70歲李姓婦人加入投資群組也難耐心動，趕緊衝到郵局匯款給對方代為操盤，由於對方提供是警示帳號，行員查覺有異，聯絡內埔警分局員警到場，帶回派出所了解過程，阻止她被騙，讓她非常感激。

內埔警分局內埔派出所警員陳振宏、李智鈞日前執行巡邏時，接獲內埔郵局經理通報，有民眾疑似遭到詐騙，需要警方到場協助。

警方到場後得知李姓婦人要匯款新臺幣9萬元到不明人士的帳戶內，但該匯款帳戶為警示帳戶。行員雖一再勸說，但她仍執意匯款。

警方詢問欲匯款之李姓婦人原因，李婦表示，在LINE 的投資群組認識對方，對方表示要教其投資並保證可以百分之百獲利，警方當場確定這就是最常見的假投資詐騙，於是先將她先帶回所內了解案情。

經警方查詢，婦人先在臉書看到股票投資訊息，雖她沒投資過股票，但聽過詐騙集團話術後，落入詐欺圈套並前往郵局要將錢匯給詐騙集團代為操盤。經警方宣導詐騙集團所使用之各種手法後，李姓老婦終於恍然大悟，並感謝警方幫忙，保住9萬元。

內埔警分局長郭譯隆表示，詐騙集團常利用投資虛擬貨幣或股票代操等手法，誆稱可以保證獲利使民眾掉入詐騙圈套，民眾遇有類似狀況應冷靜應對謹慎求證，有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110報案電話向警方詢問。