四叉貓嗆柯P「關1年見不到他爸最後一面」！雪坊優格：未來拒合作

▲雪坊優格未來不再與四叉貓合作。（圖／翻攝自雪坊鮮果優格FB）



記者施怡妏／綜合報導

網紅四叉貓（劉宇）在社群網站訕笑前台北市長柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻」引爆爭議。網紅陳沂先是發文譴責「更可怕的是四叉貓的支持者」，昨（10日）更宣布抵制四叉貓所有業配。目前雪坊鮮果優格已宣布，「未來不再與四叉貓合作！」

陳沂在臉書發文，抵制四叉貓所有業配，強調自己不缺錢，也不缺業配。她在留言區提到，四叉貓之前與雪坊鮮果優格合作開團購，他將此事件轉傳給雪坊負責人，對方立刻宣布「未來確定不再與四叉貓合作！」

針對此事件，雪坊優格在粉專回應網友的留言，「真的是非常抱歉，公司已經就這件事做處理，之後不會再有團購，我們也會深切反省、更加謹慎，避免再有類似的情況，也很感謝大家跟我們反應這個事情，謝謝。」

▲雪坊PO道歉啟事。（圖／翻攝自雪坊FB）



陳沂指出，「雪坊廣撒業配，甚至沒什麼知名度的路人都有，就是撒出去前也沒好好做調查，誰都可以」，將四叉貓的言論轉傳給雪坊優格負責人，「他們非常震驚，今天立刻確認不再合作」。

許多網友在雪坊優格粉專和Google評論留言，業者沒有刪留言，而是認錯道歉，陳沂大讚，「這個態度值得再給他們一個機會，我昨天本來也想說，如果雪坊沒有做出切割，或是刪留言裝死，我就再也不合作了。」

陳沂還提到，雪坊透露兩年前四叉貓透過行銷公司自薦，當時四叉貓的言論還沒那麼偏激，「但四叉貓對外都說是雪坊找他的。」

▼陳沂號召網友抵制四叉貓所有業配。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

