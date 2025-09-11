　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳沂宣布「抵制四叉貓所有業配」！嗆不缺錢：拒當霸凌的旁觀者

陳沂（右圖）宣布抵制四叉貓（左圖）所有業配，譴責霸凌行為。（翻攝陳沂臉書、四叉貓臉書）

▲陳沂（右圖）宣布抵制四叉貓（左圖）所有業配，譴責霸凌行為。（翻攝陳沂臉書、四叉貓臉書）

圖文／鏡週刊

網紅陳沂以大砲性格聞名，近日，親綠網紅四叉貓（劉宇）在社群網站訕笑前台北市長柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻。」引爆爭議。陳沂先是發文譴責「更可怕的是四叉貓的支持者」，昨（10日）更宣布抵制四叉貓所有業配，強調自己不缺錢，也不缺業配，「未來跟四叉貓有合作的廠商，我一律不合作！」

回顧爭議，柯文哲涉京華城容積率案，遭羈押禁見滿1年，本週以7,000萬元交保。四叉貓隨後在社群網站諷刺柯文哲說：「關一年見不到一爸爸最後一面 嘻嘻。」引發輿論撻伐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳沂昨發文表示，很多人說四叉貓泯滅人性，「但我覺得更可怕的是他背後的支持者。」她指出，四叉貓顯然是為了討好他的同溫層才會做這樣的發言，因為粉絲喜歡，他們覺得四叉貓正義敢言。

陳沂表示，在某些人的價值觀中，只要討厭一個人，對他做任何過份的事都可以，認為那才是伸張正義。因此才會養出這樣的意見領袖，知道受眾喜歡什麼、餵養他們什麼，然後再收割仇恨灌溉的豐碩果實。

對於有人說她也是在討好的受眾，陳沂寫道：「確實是，我很慶幸自己跟那種人站在對立面。生而為人，希望你們都能擁有最基本的良善。」

昨晚她再次發文，宣布抵制四叉貓所有業配。並說：「我認為這些喪心病狂的言論不能被助長，不應該藉此來謀取利益。」強調自己已傳訊告知與四叉貓重疊的合作廠商，表示雖然不能干預廠商選擇KOL自由，但希望他們能慎重審視和四叉貓的合作。

陳沂說：「我能做得不多，但不想當霸凌的漠視旁觀者。政治立場是自由的，但不能因為立場而泯滅人性。」並在留言處補充說：「我不缺錢，也不缺業配！只要是未來跟四叉貓有合作的廠商，我一律不合作！」更呼籲大家能幫忙寫信到節目製作單位，抵制四叉貓上節目賺通告費。


更多鏡週刊報導
柯文哲政治獻金弊案開審　柯傅堯買股票等資金成焦點
馬斯克被超車！全球首富換他當　甲骨文創辦人「一日暴增3兆」登頂
哈利王子相隔18個月「終於見到父親查爾斯」！　密會50分鐘「破冰」邁出第一步

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Joeman實測iPhone Air與AirPods Pro
有意角逐黨主席？　傅崐萁未否認：兩個月以來很多人勸進
家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告！律師3點分
台韓大戰今晚開打！　韓媒：必須拿下
認財劃法有「小瑕疵」！　國民黨團：已開始著手修法
人在國外比賽！盧震爆不雅片外流　球團：無法回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蘋果上架「新充電頭」iPhone 17充更快！果粉搖頭：插座胖虎

開50萬薪徵「陪玩姐姐」！赴日顧3孩3週　網揪1細節：吃力不討好

淡江大橋明年5月12日通車　淡水往返北市、桃園省20分鐘

家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告！律師3點分析

【廣編】格蘭利威聯手台灣隊長陳傑憲 X 百萬創作者 The DoDomen Ian　首創球場米其林饗宴

喊「兩岸一家，攜手共進」　館長抖音粉絲破200萬：感謝所有人

墾丁觀光升級「國際飯店擬進駐」　陳世凱：推動屏南快縮短車程

陳沂宣布「抵制四叉貓所有業配」！嗆不缺錢：拒當霸凌的旁觀者

北市38度高溫警戒　午後雷雨襲2地

連體嬰弟忠義「高度腹脹」！家人曝病照：每日承受的負擔之一

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【善心變罪證】撿32元電鍋送拾荒嬤變貪汙 清潔員淚崩：會被關嗎？

【不能直接丟啊！】未熄香灰丟垃圾車狂冒煙...民眾借水管解危

【主人扛下一切】騎士等紅燈被黑狗「強勢示愛」...一旁柴柴看傻眼

蘋果上架「新充電頭」iPhone 17充更快！果粉搖頭：插座胖虎

開50萬薪徵「陪玩姐姐」！赴日顧3孩3週　網揪1細節：吃力不討好

淡江大橋明年5月12日通車　淡水往返北市、桃園省20分鐘

家寧提告媽媽「卡BUG」大絕招　讓Andy不能告！律師3點分析

【廣編】格蘭利威聯手台灣隊長陳傑憲 X 百萬創作者 The DoDomen Ian　首創球場米其林饗宴

喊「兩岸一家，攜手共進」　館長抖音粉絲破200萬：感謝所有人

墾丁觀光升級「國際飯店擬進駐」　陳世凱：推動屏南快縮短車程

陳沂宣布「抵制四叉貓所有業配」！嗆不缺錢：拒當霸凌的旁觀者

北市38度高溫警戒　午後雷雨襲2地

連體嬰弟忠義「高度腹脹」！家人曝病照：每日承受的負擔之一

台東知本「無名米苔目」連招牌都沒有！手工古早味滑溜Q彈

東區神祕「侍燒肉」9/23對外開放預約　吃得到38個月正宗松阪牛

冷血男喊被下蠱殺逆子　搶佛牌「掛胸前入睡」　淡定開門被捕

「護照戳章」掰了！歐洲29國下月開跑　全球跟上10年內恐成歷史

蘋果上架「新充電頭」iPhone 17充更快！果粉搖頭：插座胖虎

藍白修《財劃法》出包反怪中央　吳思瑤：去找傅崐萁黃國昌負責

賴清德批「財劃法修法鑄成大錯」　北市府：地方早被一刀刀凌遲

夫妻好心讓陌生男進門「幫手機充電」　遭恐怖凌虐5小時放火焚屍

轎車催油門狠輾青光眼盲狗！搖尾求救畫面曝　腦震盪命危搶救中

TOYOTA新Corolla Altis陸規改款曝！採1.8油電、2.0升汽油雙動力

【你覺得值嗎？】奢華國旅2天要價10萬！ 搭移動頭等艙也太狂

生活熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

高雄「F級女店員」日本拍AV！　本尊親自回應了

火速開箱i17！網一排喊扯：Joeman Air

情侶吵架「老公頭七還沒過」觀看破370萬...真相曝光

「鬼門要關了」3生肖黑翻紅　9禁忌一次看

AV女優山岸綺花突宣布引退　8年生涯劃下句點

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

快訊／2縣市大雨特報　大雷雨轟1地

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

西北雨！　午後變天地區曝

陽明交大新生群公告：嚴禁廁所打砲　全網暴動

更多熱門

相關新聞

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

羽球選手盧震，現隸屬土地銀行羽球隊，被譽為羽壇後起之秀。他自小便展現過人潛力，母親陳嬥筌為台北民權國小羽球隊教練，盧震自一年級起便接受母親專業訓練，奠定紮實基礎。國、高中就讀於臺北市立大同高中，之後進入臺北市立大學深造，逐步在羽壇嶄露頭角。

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

咬掉強姦犯舌頭！她等61年終無罪

咬掉強姦犯舌頭！她等61年終無罪

清潔員送32元電鍋變貪汙犯！他提柯文哲：清白嗎

清潔員送32元電鍋變貪汙犯！他提柯文哲：清白嗎

直擊達明機器人祕密實驗室

直擊達明機器人祕密實驗室

關鍵字：

陳沂四叉貓鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

赴日必看！日本「 這款電器」回不了台

高雄爆彈服飾店員下海拍AV　日本出道

李洋昔搭檔流出不雅片！　超狂背景曝光

台灣臀后身分曝！竟是頂大外文系學霸

即／找到人了！　「台灣臀后」：會和律師一起到案

普發現金最快10月下旬入帳！　5類人可拿、5管道領取

張惠妹砸1.2億「在台北找到像台東的家」

大咖歌手澎湖丟現金！赴派出所畫面曝

興達電廠爆炸陷10天供電警戒　不排除分區限電

樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商慘賠六位數

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

高雄休旅車撞幼兒園大門　駕駛慘死2傷

iPhone 17大反轉　4大亮點超炸裂

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

更多

最夯影音

更多

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面