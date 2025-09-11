陳沂宣布「抵制四叉貓所有業配」！嗆不缺錢：拒當霸凌的旁觀者

▲陳沂（右圖）宣布抵制四叉貓（左圖）所有業配，譴責霸凌行為。（翻攝陳沂臉書、四叉貓臉書）

圖文／鏡週刊

網紅陳沂以大砲性格聞名，近日，親綠網紅四叉貓（劉宇）在社群網站訕笑前台北市長柯文哲「關了一年見不到他爸最後一面，嘻嘻。」引爆爭議。陳沂先是發文譴責「更可怕的是四叉貓的支持者」，昨（10日）更宣布抵制四叉貓所有業配，強調自己不缺錢，也不缺業配，「未來跟四叉貓有合作的廠商，我一律不合作！」

回顧爭議，柯文哲涉京華城容積率案，遭羈押禁見滿1年，本週以7,000萬元交保。四叉貓隨後在社群網站諷刺柯文哲說：「關一年見不到一爸爸最後一面 嘻嘻。」引發輿論撻伐。

陳沂昨發文表示，很多人說四叉貓泯滅人性，「但我覺得更可怕的是他背後的支持者。」她指出，四叉貓顯然是為了討好他的同溫層才會做這樣的發言，因為粉絲喜歡，他們覺得四叉貓正義敢言。

陳沂表示，在某些人的價值觀中，只要討厭一個人，對他做任何過份的事都可以，認為那才是伸張正義。因此才會養出這樣的意見領袖，知道受眾喜歡什麼、餵養他們什麼，然後再收割仇恨灌溉的豐碩果實。

對於有人說她也是在討好的受眾，陳沂寫道：「確實是，我很慶幸自己跟那種人站在對立面。生而為人，希望你們都能擁有最基本的良善。」

昨晚她再次發文，宣布抵制四叉貓所有業配。並說：「我認為這些喪心病狂的言論不能被助長，不應該藉此來謀取利益。」強調自己已傳訊告知與四叉貓重疊的合作廠商，表示雖然不能干預廠商選擇KOL自由，但希望他們能慎重審視和四叉貓的合作。

陳沂說：「我能做得不多，但不想當霸凌的漠視旁觀者。政治立場是自由的，但不能因為立場而泯滅人性。」並在留言處補充說：「我不缺錢，也不缺業配！只要是未來跟四叉貓有合作的廠商，我一律不合作！」更呼籲大家能幫忙寫信到節目製作單位，抵制四叉貓上節目賺通告費。



