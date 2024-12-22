柯建銘曝三法密商、藍拒折衷　朱立倫：綠協商的意思是邊打邊談

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院20日為選罷法、憲訴法、財劃法爆發衝突，綠營最後仍不敵席次碾壓，藍營順利將爭議法案三讀。傳出在三法闖關前，朝野密商折衷方案，卻被國民黨團總召傅崐萁推翻，民進黨團總召柯建銘今（22日）出面還原，對於折衷方案，國民黨都不同意，「國民黨主席朱立倫、傅崐萁、立法院長韓國瑜、民眾黨團總召黃國昌是亡國四人幫」。朱下午回擊，民進黨真正的意思是要邊談邊打，阻止立法院長韓國瑜上台，這是哪種協商？

柯建銘表示，卓榮泰看到立法院的狀況，主動跟韓國瑜碰面，希望能讓院會按程序正義走，之後要救濟就是各黨的事情，卓榮泰也找來民進黨團，說跟韓國瑜談過，要發言要討論就是綠營一貫立場。柯說，當時的共識是憲訴法會等大法官人事同意權投票後處理，選罷法則照程序走，而財劃法則是行政院跟地方溝通，半年後會提出院版。後來韓國瑜轉告朱，朱回覆，憲訴法可等大法官補齊再談，但財劃法這會期前要完成，而選罷法綠營不能佔領主席台。柯說，最後結果是傅崐萁在晚上6時多打給他，說選罷法不可以釋憲，財劃法則要在年底前完成三讀。

朱立倫今日下午出席KMT接班人計畫民主浪花旗艦場前受訪表示，自己跟韓國瑜的態度都是希望議事能順利進行，但聽柯建銘今天講的，綠營真正的意思就是雖然要協商，但一定要打，也就是邊談邊打，一定要打到底，當天也要霸占主席台，阻止韓國瑜上台，請問這是哪一種協調？

朱立倫說，民進黨在選罷法通過後就要提出釋憲，又不准國民黨團通過憲訴法，財劃法則是在上會期，綠營就已承諾這會期初要提版本，現在又說要等半年後，最後財政部或政院的版本一定就是不修法，不改「中央集錢又集權」，這是毫無誠意的協商。

朱立倫強調，當天都講得很清楚，只要有誠意、尊重韓國瑜，讓韓國瑜能順利主持，大家一步步往前走，希望台灣民主是透過數人頭，而不是打破人頭，民進黨如果要霸占主席台，打破人頭，就是傷害台灣民主。

