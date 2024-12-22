帕運金牌槍殺女友關9年！出獄秒找新歡「神似前任」　家屬急喊話

▲有「刀鋒戰士」（Blade Runner）封號的南非短跑選手佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）10年前因為槍殺女友入獄。（圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

有「刀鋒戰士」（Blade Runner）封號的南非短跑選手佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）過去在北京與倫敦帕運（Paralympic Games）繳出亮眼成績，還刷新多項紀錄，加上帥氣外表讓他成為超人氣運動明星；不過佩斯托瑞斯2013年被指控槍殺模特兒女友斯廷坎普（Reeva Steenkamp），遭判13年5個月有期徒刑。佩斯托瑞斯今年初成功假釋出獄，近期被發現他已有新歡且長相神似舊愛，令斯廷坎普家屬公開喊話毛毛的，勸女方小心安全。

綜合外媒報導，有「刀鋒戰士」封號的帕運金牌佩斯托瑞斯因為槍殺女友斯廷坎普入獄，今年初服刑滿9年的他申請假釋成功，近期有知情人士透露，佩斯托瑞斯出獄幾個月就結交一名新歡，女方被起底是從事商業管理的顧問格雷林（Rita Greyling），最驚人的是，她的長相神似斯廷坎普。

▲佩斯托瑞斯假釋出獄幾個月後，被發現交了新女友格雷林（Rita Greyling）（右），女方長相神似他槍殺的舊愛斯廷坎普（Reeva Steenkamp）（圖左）。（圖／翻攝自X）

消息曝光後，斯廷坎普的78歲母親很震驚，還公開隔空喊話格雷林，「小心他（佩斯托瑞斯）隨時會情緒失控，他在監獄應該要上憤怒管理的課程」，她發現佩斯托瑞斯沒有接受治療，所以此前一直阻止他假釋。如今佩斯托瑞斯出獄，只能提醒格雷林注意自身安全。

佩斯托瑞斯2013年被爆出開槍射殺女友斯廷坎普，引發軒然大波，法院起先以過失殺人罪判他5年有期徒刑，在女方家屬上訴後謀殺罪確定，2017年他被改判13年5個月有期徒刑。斯廷坎普死後佩斯托瑞斯原本聲稱有賊闖入家中，對斯廷坎普連開數槍，後來才被警方發現他就是兇手。

▲南非短跑選手佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）裝有獨特義肢，曾在北京與倫敦帕運會（Paralympic Games）創下多項世界紀錄。（圖／達志／美聯社）

而現年38歲的佩斯托瑞斯從出生小腿沒有腓骨，11個月大的時候從膝蓋截肢，裝上義肢的他長大後成為帕運運動員，目前是帕運43級短跑100公尺、200公尺和400公尺的紀錄保持人；不過因為殺人事件，從運動明星一夕殞落。

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