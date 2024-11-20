殺父兇手關20年出獄上門挑釁　放鞭炮慶祝！門外擺18桌宴客氣壞家屬

記者魏有德／綜合報導

四川綿陽一名李姓男子近日在社群媒體上爆料稱，20年前殺害自己父親的兇手在刑滿釋放後，在他家門外大擺宴席，請了18桌約180名親友「同歡」，還鋪上紅地毯，放起長串鞭炮，挑釁意味十足。從影片可以發現，現場熱鬧的像是在辦廟會或慶祝儀式，這讓李家人不得不在家門口擺上供桌，掛起父親的遺照，焚香祭拜抗議。

▲四川一名殺人犯出獄後在被害人家門外放鞭炮擺桌慶祝。（圖／翻攝微博，下同）

《大皖新聞》報導，當地鎮政府回應稱，事件發生後，由區長親自召開會議，當地派出所組成專班進行調解，並到現場制止並進行法治教育，「他們家就是門對門的（鄰居），事情已經有處理，但肯定還是有恩怨，肯定還是要繼續慢慢磨合調解。」

李姓男子表示，在他15歲時，父親被該名鄰居買兇殺害，手段殘忍，甚至準備潑汽油毀屍，幸好被家人及時發現，父親才留下全屍，「案發後，鄰居被判有期徒刑，前段時間刑滿20年出獄，不曾想對方卻在（我）家門口歡笑慶祝。」

李姓男子在現場對前來的員警不滿的表示，這是傳達一種「人狠，就能怎樣」的觀念，做了壞事從監獄出來，還能被夾道歡迎，他強調，「對方的行為會加深村民對刑事犯的恐懼，也會對後代的成長造成負面影響。」

