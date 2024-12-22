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全陸最大　新疆哈密「光熱+太陽能」能源示範項目併網發電

▲▼全陸最大　新疆哈密「光熱+太陽能」能源示範項目併網發電。（圖／翻攝CCTV）

▲新疆哈密「光熱+太陽能」能源示範項目併網發電。（圖／翻攝CCTV）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸對風電、太陽能等清潔能源的需求快速增長，新疆哈密百萬千瓦「光熱+太陽能」一體化綜合能源示範項目22日實現併網發電。

根據《央視》報導，該項目是中國大陸最大的「線性菲涅爾」光熱綜合能源示範項目，共有26萬塊可追蹤太陽的反射鏡，將白天的太陽能轉換成熱能儲存起來，到了夜晚可以實現8個小時穩定發電。

「線性菲涅爾」是最前沿的光熱技術路線之一，利用法國物理學家菲涅爾提出的光的反射和折射原理，通過太陽能的轉化來發電。此次建設的示範項目總裝機容量達到100萬千瓦，其中包括10萬千瓦的「線性菲涅爾」光熱儲能電站和90萬千瓦的太陽能電站。

▲▼全陸最大　新疆哈密「光熱+太陽能」能源示範項目併網發電。（圖／翻攝CCTV）

報導提到，光熱電站太陽能集熱的面積達到80萬平方米，使用熔鹽作為儲存太陽能熱量的介質，配置8小時熔鹽儲熱系統。

該項目的經理牛建樂表示，「太陽能+光熱」的特點主要是24小時不間斷發電，白天是採用太陽能發電，晚上採用光熱來發電，「我們採用的『線性菲涅爾』路線，建設週期要短，整個效益相對要穩定可靠。」

報導指出，項目全部投產後，光熱儲能電站將作為基礎調節電源，與配套的太陽能形成多能互補清潔能源基地，每年可為當地提供約18.6億千瓦時清潔電能，減排二氧化碳超過150萬噸。

▲▼全陸最大　新疆哈密「光熱+太陽能」能源示範項目併網發電。（圖／翻攝CCTV）

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