「討乾爹的300萬」雙槍男轟宮廟主委8槍　犯案前8天還偽裝志工

▲台中一名張男向福雅宮郭姓主委討300萬款項不成，憤而開8槍，案件近日偵結起訴。（圖／民眾提供，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市西屯區今年8月發生一起槍擊案，一名27歲張男向福雅宮郭姓主委討乾爹的300萬款項不成，持雙槍到宮廟辦公室對郭連開8槍，見郭未死亡又再朝頭部補槍，所幸未擊中。檢警查出，張男6月起就開始觀察郭男，並在事發前8天假借擔任志工接近郭男，近日全案偵結，張男被依殺人未遂等罪起訴。

第六警分局今年8月24日12時許接獲一起報案，稱西屯區福雅宮有人受到槍擊。經警方追查，動手的為一名張姓嫌犯，張嫌在開槍後立即逃離現場，1小時後前往機車到派出所投案，被查獲身上有2把槍枝、13發子彈。

據了解，張嫌所持有槍枝是其過世的乾爹詹男給與，該宮廟主委與詹男有300萬財務糾紛，張嫌認為郭男未歸還、還恨在心，今年6月起便至宮廟附近拍攝記錄，並且觀察郭姓主委情況，事發前8天、8月16日，張嫌甚至假意想「做功德」加入宮廟普渡志工，就為了接近郭男。

事發當天，張嫌進入宮廟，見郭姓主委在辦公室內休息，返回車廂上拿取雙槍，朝郭男胸口、肚子射擊，因郭雙腳放在茶几上，並未被擊中胸口，反而是腳部中了2槍，張嫌不顧旁人攔阻，見郭男並未死亡，又再度從口袋拿出另把手槍射擊，所幸未擊中郭男要害。

全案經檢方訊問，張嫌坦承犯行，並交代槍枝來源是已死亡的乾爹交付。郭男則證稱，自己根本不認識張嫌，卻突然遭到開槍。台中地檢署近日偵結，依殺人未遂、槍砲罪嫌起訴張嫌。