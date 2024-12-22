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男騎士硬闖路跑管制區！「趕時間」拒檢竟催油門撞警...當場被逮

記者陸運陞、吳佩蓁／新北報導

「新北市耶誕馬拉松接力賽」今早（22日）6時30分許從市民廣場開跑，沿線重要交叉路口都有員警進行交通管制，部分車道道路封閉。沒想到活動開跑沒多久，一名56歲鄒姓騎士行經縣民大道與漢生東路口時硬闖管制區，員警上前盤查後，鄒男竟騎車衝撞員警，雙方皆倒地受傷，警方當場逮捕鄒男，並依妨害公務罪嫌送辦。

▲▼男騎士硬闖路跑管制區，甚至衝撞員警當場被壓制移送法辦 。（圖／記者吳佩蓁攝）

▲男騎士硬闖路跑管制區，甚至衝撞員警當場被壓制移送法辦。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

警方表示，56歲鄒姓男子騎乘機車由漢生東路往文化路方向行駛時，不服從員警指揮引導，逕自穿越縣民大道與漢生東路口管制區，至縣民大道兩段式左轉處(往新站路方向)。員警發現後，隨即上前查看，並要求鄒男熄火停靠路旁，但鄒男不服，嘴裡不停嚷嚷著他趕時間，下秒更騎車衝撞員警，導致員警右腳膝及小腿擦傷，其他員警見狀隨即上前支援，並當場將鄒男壓制在地，依妨害公務及傷害罪現行犯逮捕，訊後移請新北檢偵辦。

▲▼男騎士硬闖路跑管制區，甚至衝撞員警當場被壓制移送法辦 。（圖／記者吳佩蓁攝）

▲男騎士遭員警壓制，當場逮捕移送法辦（圖／記者陸運陞翻攝）

逮捕過程中，鄒男右膝擦傷，表示不需送醫；警方針對不服從指揮部分，依道路交通管處理罰條例第60條第2項第1款告發，處新臺幣900元以上1800百元以下罰鍰。

▲▼男騎士硬闖路跑管制區，甚至衝撞員警當場被壓制移送法辦 。（圖／記者吳佩蓁攝）

▲▼男騎士硬闖路跑管制區，甚至衝撞員警當場被壓制移送法辦 。（圖／記者吳佩蓁攝）

▲▼男騎士硬闖路跑管制區，甚至衝撞員警當場被壓制移送法辦 。（圖／記者吳佩蓁攝）

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