慈濟大學學餐一日三餐只要65元　網友喊：真佛心價

▲慈濟大學粉專貼出學餐優惠公告，一日三餐只要65元。（圖／翻攝慈濟大學臉書）

記者楊惠琪／台北報導

花蓮慈濟大學今開學，學校臉書粉專貼出學餐優惠公告，只要刷教職員證、學生證就可享有早餐15元、午餐和晚餐均25元的優惠價，等於一日三餐只要65元，三個校區同步優惠，提醒新生可多到學生餐廳用餐。貼文一出讓許多網友羨慕直喊：「真的是佛心價。」

慈濟大學在臉書粉專公告，每日學餐有飯、菜、蛋、湯、水果等多種組合，教職員和學生到包括中央校區、介仁與建國校區3個校區均可享有早餐15元、午餐和晚餐各25元的優惠價。校外人士則無法享有優惠必須照原價付費，依不同校區定價，早餐25至45元、午晚餐45元至65元，供應餐點內容都是素食。

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慈濟大學學務處人員表示，儘管近來物價高漲，學校仍堅持以優惠價格回饋師生，每天午晚餐供應5至7樣菜色，除了每日例湯外，另供應甜湯和水果，白飯也可無限續加，希望學生不用為了餐費而擔心。

粉專小編也提供今日午餐菜色，共有5種配菜，還有玉米濃湯和綠豆湯。讓大批網友直喊羨慕，有網友說：「真佛心價」、「好便宜喔，幸福的學生」，也有校友留言說：「母校餐費超乎想像的便宜，學生在月底快吃土時的救星」。





▲慈濟大學午餐學餐菜色，師生可享每餐25元優惠價。（圖／翻攝慈濟大學臉書）