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靠求神問卜治國？尹錫悅陷「巫俗信仰」爭議　身邊親信全是算命菩薩

▲▼南韓總統尹錫悅過去參與國民力量候選人提名時，曾在黨內初選辯論會上，無意露出寫著「王」字的手掌。（圖／翻攝自韓網）

▲尹錫悅過去參與國民力量候選人提名時，曾在黨內初選辯論會上，無意露出寫著「王」字的手掌。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓總統尹錫悅發布戒嚴、派軍隊封鎖國會而遭到彈劾，其過去涉及的多項爭議再度浮上檯面，尤其與尹錫悅、金建希夫婦擁有深厚交情的僧侶「建晉法師」，更因非法收受政治資金而被逮捕。至於前情報司令官盧尚元，則被警方搜出寫滿戒嚴計畫的手冊，而他退伍後的身分，同樣是從事巫俗信仰的算命師。

根據韓媒《中央日報》，前情報司令官盧尚元曾於1日、3日（戒嚴當天）前往位於京畿道安山市、住處附近的知名連鎖速食店「Lotteria」，與現任情報司令官文相浩等多名軍方關係人士，談論戒嚴當天派兵前入中選會獲取伺服器的計畫執行，為此警方前往盧尚元的住處執行扣押搜索，找到寫滿涉及戒嚴計畫內容的手冊。

《中央日報》派人前往盧尚元的住處，發現其住處位於聯立式住宅的半地下室，且盧尚元和另一名同業的「菩薩」在此共同經營算命店，只見法堂內部堆滿用來祭祀的柿子等各種水果箱，玄關門上貼著「卍」字號，上面寫著「安山市模範巫俗人保存委員」。

▼南韓前情報司令官盧尚元的住處大門，貼著「卍」字，內部是算命店。（圖／翻攝自韓媒中央日報）

▲▼南韓前情報司令官盧尚元的住處大門，貼著「卍」字，內部是算命店。（圖／翻攝自韓媒中央日報）

▲▼盧尚元住處屋頂，懸掛著紅白兩色的「城隍旗」。（圖／翻攝自韓媒中央日報）

▲盧尚元住處屋頂，懸掛著紅白兩色的「城隍旗」。（圖／翻攝自韓媒中央日報）

該棟建築物的屋頂還插著由紅白兩色構成的「城隍旗」（서낭기），表示同時從事算命與法術，外觀與氛圍上與一般算命店相比並無不同。

一名40多歲的宋姓鄰居表示，他曾親眼看過盧尚元，「據我所知，他負責協助做法等巫俗儀式和其他雜務，是XX菩薩（另一名同業）的助手」；60多歲崔姓民眾表示，「聽說他負責幫人看八字、取名」。

其實，尹錫悅從2022年競選總統以來，就被多次報導似乎過度沉迷傳統薩滿教巫俗信仰。來自韓國佛教日光曹溪宗、法號「建晉法師」的64歲男性全盛培（音譯），17日遭到檢方以涉嫌違反政治資金法等罪名緊急逮捕，住處還被執行扣押搜索。

▲▼尹錫悅2022年競選總統時造訪競選團隊的網路部門時，由「建晉法師」向職員們介紹。（圖／翻攝自YouTube）

▲尹錫悅2022年競選總統時造訪競選團隊的網路部門時，由「建晉法師」向職員們介紹。（圖／翻攝自YouTube）

早在2012年尹錫悅結婚以前，建晉法師就和金建希家族有著深厚友誼，過去也曾在金建希2007年成立的美術策展公司Covana Contents擔任顧問。憑藉著與尹錫悅夫婦之間的交情，建晉法師多次介入政壇。2018年6月慶尚北道永川市長選舉時，他更從某候選人收取高達上億韓元的非法資金，承諾會協助他獲取黨內提名參選。

2022年總統大選時，建晉法師更向周遭親友自稱是「肩負起尹錫悅檢察官（簡長總長）的精神導師，也是即將成為『國師』之人」，憑藉著深遠的影響力，在尹錫悅競選團隊網路部門擔任顧問。直到尹錫悅上任後，建晉法師依舊介入各種人事請託，最後被總統辦公室警告。

至於法號「天空法師」的李秉喆（音譯），更經營擁有10萬名粉絲訂閱的YouTube頻道「正法時代」，據傳過去他曾向尹錫悅建議，由於青瓦台風水不太好，因此必須將總統辦公室從青瓦台遷移至首爾市龍山區的原國防部大廈。

▲▼曾質疑青瓦台風水的「天空法師」。（圖／翻攝自YouTube）

▲曾質疑青瓦台風水的「天空法師」。（圖／翻攝自YouTube）

天空法師先前曾聲稱，尹錫悅明年（2025）將會成為統一韓半島（朝鮮半島）的總統。甚至直到戒嚴事態爆發後，天空法師仍於18日透過影片表示，「總統（尹錫悅）是天選之人，是上天派遣下凡的總統，往後3個月相當關鍵，如果能夠正視尹總統，上天就會匯集能量。」

另外，尹錫悅2021年在國民力量黨內參與總統候選人提名辯論時，便被眼尖的民眾發現，手上寫著象徵君主、帝王的漢字「王」，疑似是因為在傳統巫俗信仰中，寫上「王」字能發揮像符咒般的效果。

對此，龍仁大學政治學系教授崔彰烈評論道，「與總統有關的巫俗信仰爭議不斷被爆出，其實相當違反常理。這表示，（尹錫悅）缺乏對於民主主義與基本政治運作的觀念與常識。這並不僅限是一個人的問題，而是代表著全國政治正不斷倒退。」

政治顧問公司代表朴成敏（音譯）也表示，「（巫俗信仰爭議）一點也不理性、且也不符合常理，反而淪為總統在就職典禮致詞時所提到『反智』的代表案例。」

 ►韓「戒嚴漢堡」情報司令官遭拘捕　警在算命店搜出戒嚴手冊

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