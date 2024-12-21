看頭文字D愛上RX-7！日本阿嬤告別25年愛車　原廠霸氣接手

記者詹雅婷／綜合報導

日本長崎市80歲女子西本尚子熱愛汽車，儘管身體依舊硬朗，但隨著年齡漸長，她決定把手中的駕照繳回，揮別陪伴她25年的愛車Mazda RX-7 FD3S，轉讓給原製造商馬自達。

長崎新聞社等報導，西本尚子的這段人車故事要追溯至1999年，當時她正在看知名動畫頭文字D，對動畫中的Mazda RX-7一見鍾情，立刻到店裡把這輛RX-7買回家。這些年來，她非常愛惜這輛車，享受與速度融為一體的感覺，喜歡開著它外出購物、兜風。

在過去這25年，RX-7里程數累積7萬5千公里，也沒有發生過重大故障，外觀、內裝都維護得很好，幾乎維持出廠當時的模樣。儘管現階段駕駛操作均無問題，但考量到年紀漸增、駕車風險變高，西本尚子決定歸還駕照，也透露希望為愛車尋找新主人的想法。消息曝光後吸引大批群眾自告奮勇想要接收這輛RX-7，總計收到超過400則願意接手這輛車的訊息。

最終，西本尚子決定把愛車轉讓給原製造商馬自達，並選在18日她的80歲生日當天舉辦汽車轉讓儀式。在儀式上，馬自達國內銷售本部長土井耕輔表示，這輛RX-7將會繼承西本尚子與愛車的這段豐富故事，以公關車的樣貌開啟新篇章。西本尚子的這輛RX-7愛車會先在廣島進行維護，接著運往橫濱，作為馬自達公關車輛亮相。