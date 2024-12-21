酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！「全身沾滿DNA」崩潰大哭

▲台中一名女子在酒吧兼差，下班後與2名男子飲酒、續攤，結果遭到性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市的徐姓、高姓男子先前在酒吧結識兼差的正妹小花（化名），3人相約飲酒唱歌，並到徐男家中續攤。怎料2男在續攤的過程中，不斷對小花灌酒，灌醉後更是動手輪流性侵，氣得小花報警處理，2人也因為強制性交罪，各被判處7年6月有期徒刑。

根據判決書內容，徐男與高男2020年10月間在台中某酒吧飲酒，期間認識了兼差的正妹小花，3人相談甚歡，相約等小花下班以後一起前往其他地方唱歌。

由於唱完歌之後還感覺不盡興，3人於是再度決定，一起前往徐男家中飲酒聊天、玩牌。怎料徐男飲酒後心生歹念，當即與高男聯合，透過強迫的手段，將小花拉進房間內性侵。

小花在過程中不斷抵抗，但因為有喝酒，加上徐、高2人是男性，擁有體型上的優勢，因此她身上的衣物全部被脫去，被壓制在床上無法動彈。儘管小花不斷哭喊，但徐、高2人獸性大發，在完全沒做防護措施的情況下，多次動手實施犯行。

▲台中一名女子在酒吧兼差，下班後與2名男子飲酒、續攤，結果遭到性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



直到後來室友致電，小花才告知遭遇，並且藉機離開、請室友來載她。返家的過程中，小花崩潰哭泣，直到經過室友、室友朋友的安慰，才稍稍平復情緒，前往警局報案。

後續小花到醫院驗傷，當天的衣物、身上多處及私密處都檢驗出男性DNA，與徐男、高男的DNA型別吻合，且小花的左手、額頭及脖子等處有紅腫等等的傷勢。除了身體上的傷害以外，小花也因此遭受了精神上莫大的痛苦，無法接受事實。

警方獲報後，循線將2人帶回，檢方偵結以後，2人也雙雙被起訴。對此，徐、高2人則辯稱，當天飲酒時，3人有聊到性行為相關的話題，當時小花自稱「很久沒做這種事情」，加上覺得2人長得不錯，因此可以試試看。

不過，法院審理後，並不採信徐、高2人的說法，審酌案件一切情狀後，認定2人共同犯強制性交罪，且均否認犯行、未與小花、小花的母親達成和解，因此各判2人7年6月有期徒刑，全案仍可上訴。