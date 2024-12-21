闖醫院攻擊9醫護！前縣長隨扈成地方惡霸獲釋　院方回應了

▲台中平等澄清醫院遭前向姓保全挾怨衝回醫院毆打醫護，事後院方強調將持續強化安全防護措施，重申暴力零容忍立場。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

今年5月台中一名向姓男子闖入平等澄清醫院，竟直衝辦公室，朝9名醫護攻擊，結果遭逮捕收押。檢警調查發現，向男不僅擔任過警察，還曾是時任台中縣長黃仲生的隨扈，後來捲入勾結犯罪集團案離開警界，一度在台中醫院擔任過保全，但涉及多件傷害、竊盜案。向男日前開庭時坦承犯行，聲請停押，法院裁准，但諭知限制住居。對此，平等澄清醫院表示，持續加強保全安全防護措施，包括辣椒水及盾牌等，並重申暴力零容忍立場。

平等澄清醫院強調，醫院嚴正譴責暴力行為，並依《醫療法》相關規定依法處理。同時，醫院秉持「暴力零容忍」的態度，已即時提供受影響同仁心理諮商與法律協助，確保其權益與身心健康。事件發生後，醫院已全面檢討暴力事件發生經過，並進一步強化即時通報機制，以提升應變效率。此外，為增強院內安全，已為保全及警衛人員配備防護裝備，包括辣椒水及防衛盾牌，以有效應對緊急情況。

平等澄清醫院強調，醫院的使命在於救治病患並服務社會，任何非理性的暴力行為不僅會干擾正常醫療秩序，損害其他就醫民眾的權益，更可能因此觸法。醫院鄭重呼籲社會大眾尊重醫療環境，共同維護安全與和諧的醫療氛圍。