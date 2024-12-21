警被罵「胖就大聲」竟噴辣椒水逮人　檢察官打臉：不懂法律

▲台中市清水警分局沙鹿所一名紀姓員警，遭一名葉女罵「很胖」，朝葉女噴灑辣椒水，並依妨害公務現行犯逮捕，結果遭葉女提告，最終依強制罪判4月，緩刑2年。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市清水警分局沙鹿所紀姓員警，去年攔查一名葉女交通違規，結果葉女情緒激動嗆他：「你胖就講話比較大聲哦！」紀員隨即拿出辣椒水2度近距離噴灑，並將人上銬逮捕。全案移送地檢署後，檢察官認為，紀員不諳法律，誤認「胖」一詞可依妨害公務現行犯逮捕，執法過當。法院認為，紀員執勤時假借權力，考量雙方以6萬調解，依假借職務上之權力犯強制罪判4月，緩刑2年。

起訴書指出，紀員攔查交通違規的葉女後，由於葉女未攜帶身分證，導致雙方發生口角，紀員並請求另名蔡姓警員到場支援，葉女向蔡員告知身分證字號，已經完成員警告發程序。

不料，葉女原本要離開，卻指著紀員說：「你很胖，你很好認，你比較胖，你就比較大聲哦！」紀員被激怒，隨即拿出辣椒水噴灑，葉女用左手遮住眼睛，紀員竟用手再抓住葉女右手，二度朝葉女眼部噴灑，將人上銬逮捕。紀員認為葉女是妨害公務現行犯，並且是依法使用手銬，導致葉女右臉受傷、眼部紅腫、右手腕瘀傷，葉女不滿提告。

檢方認為，葉女遭到噴灑後，旁邊的員警才稱她涉嫌妨害名譽，也未告知權利，葉女可能不知自己觸犯何罪就遭噴灑、逮捕。更何況，葉女並無強暴、脅迫或抗拒，亦無持有武器，認定並無必要緊急使用辣椒水，紀姓警員有利用職務犯下傷害、強制罪的情況。

此外，檢方也認為，紀員「不諳法律」，才誤認葉女所稱「很胖」，可依妨害公務、妨害名譽逮捕，紀員執法過當。

台中地院認為，紀員身為國家執法警員，具相當法治觀念，竟利用職務時假借權力，以強制行為妨害葉女離去，嚴重減損人民對員警之信賴，考量紀員認罪，雙方以6萬元調解，紀員動機仍是維護社會治安，一時失慮，判處假借職務上之權力犯強制罪，有期徒刑4月，緩刑2年。