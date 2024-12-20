助網友「交保出關」嘉義女慘被騙　外籍男打工當車手被捕

▲▼ 詐騙集團以招募員工來台假觀光，實則擔任詐騙車手，被警方逮到。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一名劉姓婦人在臉書認識一名男網友，並互加LINE好友，對方佯稱在國外工作要回台，因逃稅問題遭海關拘留中，要求劉婦先代為支付交保費用，始可協助返台。劉婦不疑有他，故交付新臺幣45萬元給該詐騙集團成員。後對方再次向劉婦佯稱，因另涉毒品案，需支付新臺幣60萬元，才可順利出關。劉婦害怕遭受法律牽連而向警方諮詢，經員警解釋各式詐騙手法，劉婦才發現被騙。

嘉義警方獲報後立即組成專案小組，於12月18日下午趁劉婦欲與歹徒再次面交時，當場逮捕1名詐騙集團該外籍車手，並起獲詐騙相關證物。警方另循線鎖定詐欺集團監控車手之車輛，以優勢警力包夾攔截，成功圍捕欲逃離之2名監控手到案，當場起獲詐騙相關證物。

警方偵訊後將3人依涉犯詐欺及洗錢防制法罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。警方將持續擴大調查，積極向上溯源，全力打擊詐騙集團。

經瞭解這名外籍車手以觀光名義入境「短期打工」從事詐騙車手，警方研判詐騙集團與人蛇集團鎖定東南亞華人，先在當地網站發出求職廣告，佯稱高薪來台擔任「收錢業務」或行政工作等短期打工，並提供福利、食宿、機票等，吸引外籍青年來台犯案。

中埔分局分局長曾裕景呼籲，詐團往往以優厚福利、待遇，吸收外籍青年以觀光名義入境來台「短期打工」犯案，以為是好康工作，事實上則得不償失，警方除持續追查幕後的詐騙集團，也呼籲民眾，面對千變萬化的新興詐騙犯罪，有賴民眾提高「識詐」意識，提醒大家碰到類似狀況時，應善加利用「165反詐騙諮詢專線」或「110」提出檢舉、諮詢，相信一定可以避免許多錯誤與損失。希望大家能一起來合力打擊詐騙犯罪，以遏制詐騙歪風。