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屏東縣今年酒駕3死、364傷　警12／20起全面打擊酒駕

▲屏東縣警方20日執行專案酒駕取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣警方20日執行專案酒駕取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今年發生3件酒駕死亡及364人受傷事件，為有效防範因酒駕引發的交通事故，縣警局明(20)日起執行專案取締，配合全國性同步勤務，針對酒後駕車行為加強執法，全面提升交通安全。

▲屏東縣警方20日執行專案酒駕取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

根據縣警局統計，縣內於111年至112年因酒駕事故造成30人死亡、755人受傷，而113年1月至11月則已造成3人死亡、364人受傷。這些事故凸顯出飲酒或食用含酒精料理後駕車的危險性，駕駛人的操控能力及反應速度明顯下降，極易引發交通意外；特別是在尾牙聚餐、飲宴助興等情境下，駕駛人過度飲酒往往導致無法正確判斷駕駛狀況，不僅對自身構成威脅，更對其他道路使用者帶來重大安全隱患。

警方因此根據轄區特性及過往專案成效進行滾動檢討，聚焦於易發生酒駕的時間和地點，規劃針對性勤務，展現嚴格執法的決心；並運用第三方警政策略，與地方政府及相關業者合作，督促KTV、餐廳等飲酒場所業者履行社會責任，協助提供代客叫車或代駕服務，共同推動「喝酒不開車」的觀念；此外，結合多元宣導方式，深入社區與餐飲場所提醒民眾勿心存僥倖駕車上路。

警察局局長戴台㨗呼籲，酒駕對個人及社會的危害巨大，生命無價，任何形式的僥倖或冒險心理都是不負責任的表現。他強調，警察局將持續透過高密度執法守護民眾安全，並呼籲民眾珍惜自身及他人生命，拒絕酒後駕車，共同營造安全的交通環境。

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