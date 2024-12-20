不是誇漂亮！男友說她「五官像男生」是在嫌棄嗎　網：根本超難得

▲男友說原PO的五官像男生。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一個女生被說像男生，算是嫌棄嗎？一名女網友發文表示，日前在男友家過夜後，男友就說她的五官有點像男生，而且屁股像是「河馬」。以前兩人還在曖昧時期，男友都會誇她漂亮、身材好，結果現在交往，卻被這樣說，這算是在嫌棄她的外表嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「男友是在嫌我的外表嗎」為標題發文，提到她和男友已經交往三個月，她日前在男友家過夜時，男友突然看著她的臉，說覺得她的五官有點像男生，並說如果她是男生，應該會是一個帥哥。此話讓原PO感到困惑，大多數女生應該更喜歡被形容成漂亮的女明星，而不是帥哥吧？

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接著原PO還提到，自己看起來有點肉肉的，臀部比較寬，結果前幾天男友又對她說，她的屁股看起來像河馬。回想起曖昧時期，男友總是稱讚她長得漂亮，身材也很好，如今交往了，該看的也都看了，卻開始對她的外表做出這樣的評論，男友是否在嫌棄她的外表？

貼文曝光後，有網友回應，「我覺得『長得好看的人』通常會趨於中性化，意思就是說那張臉，當男生、女生都好看」、「趨於中性美根本超難得」、「早期的港台女星也都很有英氣，林青霞男裝超帥、女裝超美「長得好看又中性化，其實就是男女都好看」。不過原PO則說，她還是比較想被稱讚漂亮就好。

其他網友則紛紛表示，「笑不出來就不是玩笑，單純白目」、「不覺得他在開玩笑，而且明顯也讓人笑不出來」、「換你一直批評他啊，他敢生氣就分手」、「交往前我去健身，那時的男友還是曖昧對象，還說我這麼瘦了不用去，結果交往後一直嫌我胖，叫我去運動」、「他可能只是開玩笑啦，但如果你不喜歡應該要跟他說」。