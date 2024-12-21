續推班班有鮮乳！蔣萬安找到業者合作　北市學生憑學生證到超商拿

▲台北市長蔣萬安將續推班班有鮮乳，已找到業者合作，未來北市學生憑學生證可到超商拿鮮乳。（圖／北市教育局提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前宣布「班班喝鮮乳」政策將於下學期停辦，台北市長蔣萬安表達遺憾外，並表態即便面臨執行上的困難，也不該停掉對的政策，反而應該想辦法克服障礙。北市府表示，經過積極溝通與徵詢意見，已在19日徵得一家業者願意配合，後續將採憑學生證（結合悠遊卡功能）至便利商店領取鮮奶的方式，延續這項對孩子成長至關重要的政策。

蔣萬安指出，讓孩子喝鮮奶是一項百年大計，對於孩童成長發育有顯著幫助。他引用日本政府於1950年至1994年間，透過營養午餐提供鮮奶的成功案例數據，說明確保鮮奶攝取量的政策有效提升日本青少年平均身高（17歲男生平均增加9.1公分，17歲女生平均增加5.4公分）。他強調：「這是一項值得推行的政策，不僅關乎下一代的健康，也對本土乳業者提供支持。」

蔣萬安認為，中央推動「班班喝鮮乳」政策的方向正確，但執行面臨冷鏈配送、物流及倉儲設備不足等問題，地方政府在執行過程中確實遇到困難，也有老師反映鮮奶配送到校後，需中斷課程處理物流，甚至引發校內管理混亂、加重了學校的行政負擔。

為解決上述問題，台北市積極探索新模式。蔣萬安表示，台灣便利商店密集度全球第二，這是推動「班班喝鮮乳」政策的潛在優勢之一。近期請張溫德副市長召集跨局處，研議學童到超商領取鮮奶的可行性：憑學生證（結合悠遊卡功能）至便利商店領取鮮奶，既方便學童又不增加學校的負擔。

蔣萬安說，市府已於12日召開會議，與超商業者討論此方案的可行性。業者反映主要挑戰在於市售包裝均比農業部補助的鮮奶規格大、價格也較高，因此蔣萬安呼籲中央提高補助金額，讓政策更具可行性。

蔣萬安透露，雙城論壇後，19日就抽空與大型通路業者洽談合作，對方表達有意願配合。他強調，若台北市的模式成功，其他縣市亦可參考推行，形成全國推廣的模式；市府也將持續向中央反映此解決方案，並爭取相關支持。

最後，蔣萬安強調，「班班喝鮮乳」政策不僅影響孩子的健康成長，也幫助本土乳業者減少即將迎來的紐西蘭鮮乳進口零關稅衝擊。他呼籲中央重新審視停辦決策，並強調台北市將全力以赴，推動政策持續發展，讓下一代更健康強壯。