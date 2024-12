川普換新髮型！招牌金髮不見了　網友說像金正恩

▲川普新髮型。(圖/翻攝X/Michael Solakiewicz,下同)

記者葉國吏/綜合報導

美國總統當選人川普(Donald Trump)換新髮型了,社群平台褒貶不一,還有網友說像金正恩。

根據《每日野獸》(The Daily Beast)報導,川普的一名粉絲近日在X平台PO文,影片中可以看到川普換了新髮型,跟過去他的招牌金髮大為不同。影片中的川普先是舉手致意,接著問「大家都是共和黨人嗎?」眾人歡呼回應。

網友看到川普新髮型引起討論,有人說「川普剪了頭髮,現在他看起來像一個在鄉村俱樂部生氣的老爺爺。」、「看起來有點像北韓領導人金正恩或是特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)」。

Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA #donaldtrump #trump2024 #palmbeach #florida @realdonaldtrump @teamtrump @trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf @whitehouse45 ????:… pic.twitter.com/B4asbHZoJ0