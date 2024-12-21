飛安監理人員高齡化、缺額近百名　民航局：調整待遇

▲現行飛航與監理人員出現高齡化趨勢，41歲以上者佔比高達63%。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後航空復甦，負責飛機航安全的在職飛航與監理人員卻出現高齡化趨勢，41歲以上者佔比高達63%，且今年尚有91名員額未補，存在人力斷層的風險，引起朝野立委關切，要求民航局盡速補實人力。民航局表示，檢討調整待遇，提供完整規劃。

航空業近年來產業運具多樣化，航運量發展快速成長，所需飛安查核及管理的人力需求隨之增加。據民航局統計，飛安與監理人員常年未補齊，2020年至2023年每年平均缺額超過1成，以今年為例預算員額389人，實際僅307人，人力缺口超過90名。

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立法院預算中心調查也發現，現職飛安與監理人員（含聘僱人員）共307名，平均46.31歲，年齡結構偏高，41至50歲有100人最多，其次是51歲至60歲有96人，61至65歲也有22人；31至40歲是67人， 21至30歲有22人。

民航局人事費用明年編列5億529萬元，根據資料顯示，推估未來10年退休多達68人，可能出現嚴重的人力斷層。不少立委認為，現在公務新進人員增補不易，恐加劇現職人力的負擔，也影響維護飛安。

朝野立委要求民航局全面檢討人力政策，飛安監理人員具高度專業性及技術性，國家考試時程曠日費時，且薪資條件不及民間業界，為避免人力出現空窗期，應妥善規劃，解決新進人員晉用單一管道的問題。

對此，民航局長何淑萍表示，民航局內核定員額為480人，因為大環境影響，缺額有80至90人，目前逐年晉補約30名人力，且與人事主管部門溝通，希望能夠調整待遇部分，比照其他部屬機關，會配合提供完整規劃。