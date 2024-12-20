快訊／藍委成功突圍！　三路齊發進入議場

記者崔至雲／台北報導

立法院今（20日）早發生嚴重朝野衝突，民進黨立委昨晚打破議場窗戶，潛伏進入室內，今早藍委想進入議場時發現，民進黨立委把所有議場出入口都鎖住，就連門鎖孔都填滿三秒膠，8點58分時，立法院長韓國瑜在藍委的協助下帶著鎖匠試圖開鎖，經過4分鐘後，後門終於打開，但議場兩側門口仍被眾多堆疊的椅子層層堵住，藍委欲強攻，遭到綠委潑水阻擋，終於在9點09分，幾位藍委先突圍進入議場，其他立委仍在努力攻破阻礙。

▲民進黨議場防線 ㄧ度被國民黨攻破口 。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院今日力拼三讀多個爭議性法案，但是19日晚上，大批綠委破窗進入議場，佔領主席台。7點議場大門打開時，國民黨本來想要進入會議室，但所有門都被民進黨鎖住。從現場畫面中可看到民進黨立委全部聚集在主席台，手上都帶著麻布手套，兩側的入口則是用滿滿椅子封住。

陳玉珍一人則是站在二樓記者席區，不斷高喊「看到了沒有，在這殿堂只有民進黨可以講話」、「台灣加油，看看民進黨示範暴力！」。就在近8時40分左右，國民黨突破後門，民進黨則是潑水阻擋，但仍無法全部打開門。

大約到了9點15分時，國民黨多數立委已經進入議場，藍委們三路齊發，一同攻進議場。

▼ 國民黨立委撞門企圖進議場，黃秀芳波水還擊。（圖／記者屠惠剛攝）

▼立院民進黨團封鎖議場，遭藍委成功突圍。（圖／記者陳家祥攝）