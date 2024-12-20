柯文哲想辭黨主席　民眾黨立委曝：傾向不讓柯辭、會強力慰留

▲民眾黨立委張啟楷 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對柯文哲透過向法院聲請寄送書信的方式請辭主席，民眾黨立委張啓楷表示，還要經過中評會、中央緊急應變小組開會討論，不是柯文哲來一個文就可以請辭，目前傾向不讓柯辭、會強力慰留。

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案、政治獻金案等案，北檢預計下周偵結起訴。日前柯聲請「請求准許寄送文件」，經台北地院分案審查後裁准，還證實柯是要遞送黨主席辭職信給民眾黨秘書長周榆修。民眾黨上午回應，目前尚未收到相關文件，並質疑法院，本黨相關章程之運作，應由本黨內部開會處理，而非法官自行透過主文宣告判定「辭職生效」。

張啓楷表示，目前還沒有收到該文件，都是看媒體的報導，細節要等中央緊急應變小組討論後再決定。但他透露，很多應變小組成員跟立院黨團成員，都認為柯文哲是被政治迫害，「所以我們傾向不同意黨主席、被政治迫害的柯文哲請辭，會盡力挽留，讓柯文哲繼續擔任黨主席」。

張啓楷說，如果柯文哲真的要離開黨主席這位子，這要經過中央委員會、中評會討論，明天中央緊急應變小組會進一步討論，討論後要經過中央委員會、中評會確認，才會有確認的答案。

張啓楷強調，不是像北檢出來幫民眾黨解釋的，不是柯文哲有這個文就可以請辭，第一，文還沒到民眾黨中央黨部、第二，明天開會後才會做進一步的確認。

最後張啓楷重申，包括中央緊急應變小組成員、中央委員、立法院黨團成員等，目前傾向強力慰留柯文哲繼續擔任黨主席，請他繼續請假就好。