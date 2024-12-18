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獨／又爆名人不雅影像外流！「600被害人目錄」驚見藝人、球星

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲兜售不雅影像的犯嫌，將被害人資料整理成目錄提供給買家。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

近日成人網站Fans17遭檢警查獲有上萬支未成年少女影片，引社會譁然。但不只大型平台，《ETtoday新聞雲》獲報，網路社交軟體「Telegram」特定群組也暗藏春色，相關流出的私密影像清一色都是男性，而被害對象竟包括2名男藝人、多名SBL球星、職棒球員，甚至還有軍校學生、警職人員，被害人數至少600人，令人咋舌。

事實上，職籃、棒球星遭外流不雅影像，並非首次發生，2019年就有職籃聯盟P.League+球星等10多名被害人，遭人竊錄裸露生殖器、正面露臉等影片，在specsaddicted及tumblrland等網路平台兜售，檢警查獲色情影像來源是網站經營者余姓男子，一審依違反個資法判處有期徒刑2年10月，二審改判3年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

儘管該案色情影片首腦已遭判刑，但相關不雅影片在網路上始終無法杜絕，近期有民眾發現，社交軟體「Telegram」的某些特定群組內，仍有此類猥褻影像流傳，甚至更新，影像拍攝時間疑似從2018年橫跨至今，被害人目錄中除驚見2名男藝人，還有數名棒籃球員、球星，以及軍校學生、實習醫師、健身教練、各層級球員等。

據查，這些不雅影片遭不法人士以「單片」400元至1500元不等金額兜售，「單片」意指一個檔案夾內可能會有數個影像，但均是同1個被害人，內容包括被害人以網路鏡頭或手機自攝，在浴室間淋浴、跳艷舞展示身材、自慰等，並且依照被害人的知名度分層價格，只要購買金額達到3000元，還可加入會員專屬群組，擁有更多商品選擇。

為何連知名球星都會被流出不雅影像？據悉，犯罪集團在網路上以美女頭像、自介，吸引被害人加好友，聊天過程中挑逗、慫恿被害人，並以事先錄製或是盜用的美女裸露影像，使被害人放下戒心，進一步在鏡頭前自攝影片，但鏡頭的另一端極有可能是由男性在操作，並且違法側錄被害人影像。

全案在今年11月底，部分被害人在網路發現自己的不雅影像遭流傳販賣，委由專業人士蒐證，進而發現有其他大量被害人，遂於本月16日前往台中地檢署遞狀，提告妨害性隱私等罪嫌。此外，相關案件有另案於橋頭地檢署偵辦中。

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