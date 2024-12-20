全聯倉儲火9亡！死者母看到新聞狂打手機不通　跑到急診聽噩耗哭癱

▲台中全聯倉儲大火9死。（圖／消防提供）



文／CTWANT

台中市大肚區的全聯倉儲中心19日下午發生火災，現場8692坪建築陷入燃燒，失聯的人員陸續尋獲，但已成焦屍，造成9人死亡的悲劇。其中一名45歲徐姓男子的母親，傍晚就在醫院守候，晚上得知兒子應該凶多吉少，在醫院哭到癱軟。另外，檢方也對此案做出初步回應。

據了解，全聯自有品牌「善美的生鮮」大肚生鮮處理廠的新建工地下午發生火災，消防局初判起火點為地下室，因廠區內有許多可燃物，導致火勢迅速蔓延，加上廠房尚未完工，樓梯因而坍塌，許多人來不及逃生，一共造成9人罹難。

▲全聯倉儲惡火搶救5小時仍在冒煙。（圖／記者白珈陽攝）



初步掌握，罹難者總計8男1女，跳樓死亡的是越南籍24歲阮姓男子，在4樓找到的是台籍47歲蔡男、47歲陳女，以及身分不名年輕外籍男子。至於晚間7點15分才尋獲的5名男子，確認皆為台籍，但還要一一確認個別身分。

45歲徐姓男子的母親看到新聞後，因為兒子的手機打不通，相當擔心，立刻前往醫院急診守候，直到全部遺體尋獲，確定兒子罹難，瞬間癱軟走路不穩，需要親友攙扶才能離開。

針對此案，台中地檢署主任檢察官蕭擁溱表示，檢察官及專業鑑識官已趕到現場釐清案情，後續責任釐清及偵辦進度，將由發言人對外進行說明。

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