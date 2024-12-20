不滿遭藍嘲諷是瘋子！追星人集資「抗議卡車」抵立院　萬人嗨翻

▲立院外超過萬名青鳥集結要求退回三大惡法，追星人自行發起募款以「卡車抗議」的方式到濟南路現場參與活動。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

立法院會今（20）日排審選罷法、憲訴法與財劃法3大爭議法案，公民團體於立院外發起「冬季青鳥在台北」活動，主辦單位透露目前已超過萬人聚集，而日前遭國民黨助理嘲諷是瘋子的「追星人」今日也特意發起「卡車募資」，卡車抗議一出現讓現場民眾超嗨。

民團18日舉辦「冬季青鳥在台北」活動，聚集國民黨黨部外抗議，過程中立委謝龍介姪子謝克洋脫口：「越大聲越像個瘋子，手舉起來就對了！」遭外界批評是惡意攻擊台上持應援燈的追星民眾，影片在社群平台瘋傳，「追星人」們則立即發起「卡車抗議」集資。

卡車抗議今日出現在立法院周遭，並寫著「先是台灣人才是追星人」、「追星人瘋起來，就沒有賣國賊們什麼事了」、「民主必須用力維護，追星才能成為日常」、「舞台上那人是我擔，拒絕追星團來台亂」等口號。

▲▼立法院外愈晚聚集愈多人。

▲▼立院外上午發生推擠。

立法院會今（20）日擬三讀選罷法等爭議法案，藍綠在議場內爆發激烈衝突，場外也約在11點20分左右爆發推擠衝突，青鳥們因耐不住情緒向警力陣容推擠，邊喊著「停止開會」、「退回惡法」等口號，並拆除、推倒最外層護欄，企圖衝進立法院。

▲▼主辦單位透露目前已超過萬人聚集。

▲▼主辦單位透露目前已超過萬人聚集。