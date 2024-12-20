空姐打開艙門「以為有樓梯」！往前一踏踩空　狠摔停機坪重傷

TUI flight crew steps out plane and crashes onto tarmac as air ambulance calledhttps://t.co/CgmMw6yUXF pic.twitter.com/5WkMmSncOS — Daily Star (@dailystar) December 19, 2024

記者王佩翊／編譯

英國途易航空（TUI Airways）一名空服員在東密德蘭機場發生墜落事故，當時空服員打開艙門後，以為飛機還連接著登機梯，隨後直接跨步往前，沒想到登機梯已經被收走，她當場踩空，整個人重摔在停機坪上，傷勢嚴重，目前詳細事發過程則仍在調查中。

根據《每日星報》報導，東米德蘭急救服務部門表示，16日下午4時31分接獲通報指出，有一名空服員在東密德蘭機場發生墜落意外。相關單位隨即派遣了一輛救護車與一架空中救護直升機到現場，並將傷者送往皇后醫療中心接受治療。

目擊者指出，當時該名途易航空的空服員並未察覺連接飛機的登機梯已經被移開，因此打開艙門後隨即邁出下一步，結果直接墜落到停機坪上，因此被送往醫院接受治療。目擊者表示，空服員初步判斷傷勢嚴重。

英國航空事故調查局（AAIB）已證實接獲通知並展開調查，目前檢查人員已經前往機場蒐集證據，同時詢問相關工作人員，以釐清事故發生經過。據悉，當時飛機正準備起飛，至於為何空服人員要下機，目前仍不得而知。

報導指出，通常登機梯的安裝工作是由航空公司所聘用的地勤人員負責，然而針對此次事故，途易航空尚未做出回應。