原民會爆霸凌案！陳情人點名「羅姓科長」　1員工曾有輕生念頭

▲立委盧縣一。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

公部門霸凌案連環爆！國民黨立委盧縣一今（19日）召開記者會，揭露3名在原民會工作的職員，遭原民會經濟發展處金融服務科羅姓科長的霸凌事件。陳情人指出，他遭羅姓科長霸凌後，身心及家庭生活都受到很大的創傷，其中一位受害者更曾有輕生念頭，他們為避免後續更多人受害，決定舉發羅科長惡行。

受害者A指出，他雖然已經調科，但每每聽到受害者C被咆哮、被輕蔑，心裡都有如刀割，往事歷歷在目，很想大聲制止，卻又力有未逮。A坦言，他曾經到精神科就醫，那是他漫長的公務生涯從來沒想過的事情，羅姓科長的長官縱容也是助長她霸凌氣勢的元凶，前任處長(現任技監)宋麗茹難辭其咎，一方面偏袒羅科長，最令人寒心的是，她只想息事寧人。

受害者B表示，羅科長的霸凌方式或許不是很激烈，但可以用巧妙的方式讓你痛苦，有時候也不親自動手、就像檢核表說的方式孤立你，或者是跟外面的人說她多努力教、對你很關心，但實際行為沒有，所以搞得好像你做不好是你的錯一樣。沒有親身感受的話根本無法理解這種高級霸凌。

受害者C直言，他進到該科工作半年後就後悔了，這位主管的脾氣很糟糕，常拿他在其他同事面前、還有處長、副處長面前對他咆哮、不留情面罵他。「我陷入自我懷疑，形象低落的狀態，每天上班前，開始胃痛、嘔吐」。

對於自己被霸凌，受害者C表示，「我們都曾經向上層請求援助，無奈毫無音訊」。是不是因為脾氣好，有信仰，就可以讓人任意待？原住民族事務第一機關，不能容許有職場霸凌的歪風，否則就是帶頭欺凌族人。

對此，盧縣一表示，他揭露這些霸凌事件，希望原民會立即成立調查小組，並將羅姓科長調離現職接受調查。

