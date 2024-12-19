　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

原民會爆霸凌案！陳情人點名「羅姓科長」　1員工曾有輕生念頭

▲▼盧縣一 說明表決羅生門 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委盧縣一。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

公部門霸凌案連環爆！國民黨立委盧縣一今（19日）召開記者會，揭露3名在原民會工作的職員，遭原民會經濟發展處金融服務科羅姓科長的霸凌事件。陳情人指出，他遭羅姓科長霸凌後，身心及家庭生活都受到很大的創傷，其中一位受害者更曾有輕生念頭，他們為避免後續更多人受害，決定舉發羅科長惡行。

受害者A指出，他雖然已經調科，但每每聽到受害者C被咆哮、被輕蔑，心裡都有如刀割，往事歷歷在目，很想大聲制止，卻又力有未逮。A坦言，他曾經到精神科就醫，那是他漫長的公務生涯從來沒想過的事情，羅姓科長的長官縱容也是助長她霸凌氣勢的元凶，前任處長(現任技監)宋麗茹難辭其咎，一方面偏袒羅科長，最令人寒心的是，她只想息事寧人。

受害者B表示，羅科長的霸凌方式或許不是很激烈，但可以用巧妙的方式讓你痛苦，有時候也不親自動手、就像檢核表說的方式孤立你，或者是跟外面的人說她多努力教、對你很關心，但實際行為沒有，所以搞得好像你做不好是你的錯一樣。沒有親身感受的話根本無法理解這種高級霸凌。

受害者C直言，他進到該科工作半年後就後悔了，這位主管的脾氣很糟糕，常拿他在其他同事面前、還有處長、副處長面前對他咆哮、不留情面罵他。「我陷入自我懷疑，形象低落的狀態，每天上班前，開始胃痛、嘔吐」。

對於自己被霸凌，受害者C表示，「我們都曾經向上層請求援助，無奈毫無音訊」。是不是因為脾氣好，有信仰，就可以讓人任意待？原住民族事務第一機關，不能容許有職場霸凌的歪風，否則就是帶頭欺凌族人。

對此，盧縣一表示，他揭露這些霸凌事件，希望原民會立即成立調查小組，並將羅姓科長調離現職接受調查。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
又逃死！縱火弒親奪3命　逆子判決出爐
「學霸替代役男」疑遭霸凌墜樓亡！台達電允諾調查　警方回應了
快訊 ／再尋獲2人！　1死4命危
快訊／低溫範圍擴大！7縣市亮燈　冷到明早下探10度
「工典甜點」老闆夫妻雙亡！檢抵殯儀館相驗　家屬情緒悲痛
工典甜點「自救會成員550人↑」　網錯愕：訂了7500元好想
快訊／利率連3凍！　央行未再推第8波房市管制
快訊／才開完會　新北某國小男老師墜樓身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨明擬強過3法案　卓榮泰籲：國家要永續、國會不能繼續衝突

原民會爆霸凌案！陳情人點名「羅姓科長」　1員工曾有輕生念頭

行政院通過《產創條例》修正草案　展延租稅優惠「推動AI、淨零」

國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

示警賴清德「靠青鳥可是會倒的」　凌濤曝3影響：越飛越讓民調下滑

北捷跨年42小時不收班　綠線南京三民、小巨蛋進站「車資免費」

轟「青鳥碰瓷」教育失敗　趙少康：這樣的水準還期待上戰場抗中？

台北跨年3階段交管！大巨蛋增散場接駁　停車場12／31晚上6點只出不進

霸凌通報平台上線1周　行政院：收到53案、中央地方都有

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【美式大賣場價格牌的祕密】4個符號標記透露銷售訊息

國民黨明擬強過3法案　卓榮泰籲：國家要永續、國會不能繼續衝突

原民會爆霸凌案！陳情人點名「羅姓科長」　1員工曾有輕生念頭

行政院通過《產創條例》修正草案　展延租稅優惠「推動AI、淨零」

國民黨拚「罷免加嚴」三讀　劉世芳：不希望修改現行選罷法

示警賴清德「靠青鳥可是會倒的」　凌濤曝3影響：越飛越讓民調下滑

北捷跨年42小時不收班　綠線南京三民、小巨蛋進站「車資免費」

轟「青鳥碰瓷」教育失敗　趙少康：這樣的水準還期待上戰場抗中？

台北跨年3階段交管！大巨蛋增散場接駁　停車場12／31晚上6點只出不進

霸凌通報平台上線1周　行政院：收到53案、中央地方都有

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

第八波信用管制先暫緩　章定煊提1數據指：市場不能放鬆

全聯4款「廚神刀」1折換！Masterchef雙帥廚示範　最低99元帶走

央行楊金龍首曝9銀行不動產減降報告遭退件　1銀行補考也沒過關

素顏擦出好氣色！「砂糖唇膏」顏色通透自然、油基底唇蜜更洗版IG

分手4年女友！長髮哥：洪先生砍傷的不只臉「還有我的愛情」

索尼500億收購角川股份成最大股東　簽署協議「預改編IP成電影」

20歲失明貓掉入結冰池塘「只剩一顆頭」　2男緊急下水破冰救援

又逃死！斗南縱火弒親奪3命　逆子遭判無期徒刑+褫奪公權終身

烏來最療癒森林湯屋！開放式窗景下被原木香氣＋層層山嵐綠意圍繞

衣櫃又塞爆了！收納專家教你斷捨離「3種冬衣」　別再勉強自己穿搭

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

政治熱門新聞

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

6千人國民黨部抗議　藍營嗆：面試大會

鄭文燦出庭發言全文曝！

青鳥集結國民黨部前抗議　藍營升起氣球「民進黨求職博覽會」

民眾黨4人遭控折扣碼抽佣　吳子嘉示警8席立委：白營黨團準備團滅

陳智菡稱賣小物非政治獻金　他提1疑點

澄清湖棒球場要擺脫孤島　高市府比照美日職棒園區：改造鳥松鳳山

他代理徐欣瑩當召委！綠委大怒衝主席台　內委會又陷空轉中

柯文哲聲請「解除通信禁令」為辭黨主席？　吳子嘉曝真實目的

國民黨架音響嘲諷青鳥「來面試」、「像瘋子」　主辦批民主之恥

班班有鮮乳喊卡！　行政院：下學期起停辦

曝民眾黨六都支持度剩不到10％　黃揚明：要說谷底恐怕言之過早

稱「青鳥集結的追星人是瘋子」？　謝克洋反擊：民進黨講不贏就抹黑

海鯤號6億預算通過　藍委堅持刪後續艦「有作戰需求再來編也行」

更多熱門

相關新聞

霸凌通報平台上線1周　行政院：收到53案、中央地方都有

霸凌通報平台上線1周　行政院：收到53案、中央地方都有

行政院傳出霸凌情事，公關處莊姓處長疑涉職場霸凌、秘書處徐姓處長被爆料霸凌身心障礙工友。對此，行政院發言人李慧芝說，兩案都已立案調查。另外，日前上線的霸凌申訴平台，接獲多少案件？李說，該平台從12月13日到18日為止，收到53件案子，包括中央、地方還有法人、事業機構、公私立學校都有。

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

網紅甜點店倒閉！老闆夫妻失蹤IG關閉

網紅甜點店倒閉！老闆夫妻失蹤IG關閉

行政院人事總處藏「霸凌女王」　李彥秀批：賴清德仍事不關己？

行政院人事總處藏「霸凌女王」　李彥秀批：賴清德仍事不關己？

長照司長逼下屬跳健康操、輪值「深蹲隊長」　涉霸凌下令對話截圖曝

長照司長逼下屬跳健康操、輪值「深蹲隊長」　涉霸凌下令對話截圖曝

關鍵字：

原民會霸凌陳情人輕生

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

即／全聯台中倉儲大火！傳20多人受困　濃煙如炸彈爆開

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

確定了！詹子賢拒台鋼高薪　續留兄弟

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

林襄回應黃小柔發文了

IG知名甜點店老闆身亡！友人爆：欠債+負評壓力大

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面