快訊／北市擬自辦「班班喝鮮奶」　持數位學生證至超商領取

▲北市擬繼續推動「班班喝鮮乳」政策。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

「班班喝鮮奶」政策震盪數月，農業部上周才找各縣市討論下學期政策調整方向，行政院今（19）日突然宣布全面停辦，各界譁然。北市府發言人殷瑋轉述市長蔣萬安立場，強調政策不該停止。據了解，北市已研擬鮮乳券兌換方式，也與通路業者多次協商，將向中央爭取經費，自行推動學童乳政策，以數位學生證到超商領取，預計最快下學期推動，每學期最多供應18至20次。

行政院今宣布「班班喝鮮乳」全面停辦，台北市政府發言人殷瑋下午轉述台北市長蔣萬安的立場表示，「為了孩子的營養與健康，班班有鮮乳政策不應該停，台北市會協助克服一切困難來做。」

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台北市教育局局長湯志民今天與媒體座談提出北市學童乳計畫，他指出，考量校園行政減量、學生飲用便利性等，未來將以鮮乳券形式供應，已跟通路業者討論可行方式，領取模式可能以數位學生證刷卡領取，但系統建置整合仍須作業時間。

湯志民表示，已經與全家便利超商通路端討論多次，但目前市售鮮乳規格以236ml為主，平均售價約30元，通路業者同意降至27元，但中央原本補助的規格是195ml，每瓶補助經費預計提高到22元，仍有5元價差。因中央突然宣布政策喊卡，北市教育局表示，將向中央爭取經費，願意克服一切困難繼續推動。

據北市教育局初步規劃，未來學童乳計畫每周供應1次，每學期最多供應18至20次，並以冷藏鮮奶為主，由學生自行到超商通路領取。教育局強調，可以克服執行細節，只要能獲得中央補助就會馬上推動。

新北市教育局則表示，尊重中央在廣納學校、家長與相關產業意見下做出的政策決定。新北市基於滿足學生營養需求、不增加學校負擔及尊重家長選擇的考量下，目前各校皆於午餐搭配供應乳品或豆漿，未來會持續鼓勵學校於午餐中搭配乳品或含鈣食物增加鈣質攝取，以提升學童飲食健康。