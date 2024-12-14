台南家長稱幼兒遭性侵！PO控吃案還咆哮罵人　教育局：已提告

記者林東良／台南報導

台南鄭姓民眾指控家中孩子在幼兒園遭性侵，不滿調查結果，不僅PO指控教育局吃案，還多次至辦公處所咆哮辱罵。教育局表示，為維護公務員執行職務之安全與尊嚴，並避免該員重覆以洽公之名，行霸凌騷擾之實，教育局決定公開該民眾各種脫序行為，還原情境以正視聽。

▲對於台南鄭姓民眾多次至台南市教育局辦公處所之觸法脫序行為，教育局決定公開該民眾各種脫序行為，還原情境以正視聽，並依法提告。（圖／台南市教育局提供，下同）

教育局說，經查該民眾多次以洽公之名騷擾辦公室同仁，更有咆哮、辱罵、戲謔等觸法行為，加上2024年10月頻繁至教育局對執行職務的公務員進行跟蹤騷擾、性騷擾、及偷竊檔案等觸法情形，並在上傳的影片上，以不實指控公務員瀆職吃案，教育局已於10月21日、11月23日、12月12日及13日至轄區四分局派出所提告。

教育局強調，該民眾一直質疑某私幼調查案影像僅能觀看不能持有問題，本案為調查該違法事件所保存之部分相關影像檔案，因含有多名其他幼童個人隱私，難以執行分割複製作業，無法同意複製前項影像，係為確保其他幼童隱私，故依法不予提供，但為確保人民有知的權利，當時已參酌政府資訊公開法第13條第1項後段意旨，同意該家長閱覽。

教育局補充表示，能理解家長為維護其子女之權益的心情，教育局於知悉後已受理並完成行政調查，目前台南地檢署亦已進入司法調查程序。但他將幼生之照片影像及未經查證之情事公開，已明顯違反兒少隱私，為維護其子女及其他在園園生之權益，透過訴訟手段實非得已，也籲請社會大眾透過本次公開之影像，了解本案真實狀況。