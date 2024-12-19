超低溫！合歡山區有結冰機率　翠峰至大禹嶺不排除警性封閉

▲合歡山區路段夜間可能出現在冰點以下溫度，翠峰至大禹嶺路段，不排除預警性封閉。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

據最新氣象情資顯示，19日台14甲線高海拔路段夜間環境溫度在冰點以下，配合部份水氣，高山道路有局部路面結冰機率，台14甲線翠峰至大禹嶺路段，不排除實施只出不進預警性封閉道路管制 。

公路局請用路人應提前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行。【提醒用路人：高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；

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另依114年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段】

另為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加夜間5時30分通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行（只德基往谷關，無谷關往德基）。

公路局呼籲欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應。

相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，也可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）及手機下載「幸福公路APP」或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。