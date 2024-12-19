雪白一片！雪霸園區高山美景畫面曝　管理處籲：勿越級打怪

記者楊永盛／苗栗報導

大陸冷氣團一波接著一波侵襲台灣，雪霸國家公園3,000公尺以上高山陸續降下冰霰，油婆蘭草原坡、雪山主峰步道上已有結冰或霧淞，正式預告雪霸地區將進入雪季期，雪霸國家公園管理處今（19日）呼籲，前去雪霸園區登山的民眾，務必備妥登山前相關保暖防水等裝備，並審慎評估自身的體能及雪攀經驗，切勿越級打怪，維護登山安全。

▲▼雪霸國家公園高山陸續降下冰霰，雪霸處呼籲登山要注意保暖和安全措施。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

雪霸處表示，冬季登山如遇降雨或下雪，容易造成服裝潮濕導致無法保暖，聖稜線、雪山圈谷或前往大霸尖山的稜脊上，亦常伴隨有強陣風，進而產生「風寒效應」及「水寒效應」造成人體失溫；因此，雪管處請山友在登山服裝穿著上，應謹記「洋蔥式」三層式穿搭法則。

雪霸處說，底層選擇排汗、保暖材質，吸濕排汗材質可避免大量流汗而發冷；保暖層挑選適合的中層保暖衣，可依個人喜好及預算，挑選刷毛衣、化學纖維或羽絨衣，保暖層衣物務必做好防水；外層-選擇防風、防水材質，雨天行進可以擋雨，稜線上亦可擋風，減少風寒及水寒效應的發生。另外，肢體末梢及頭頸部的保暖與防水同樣重要，防水保暖的手套可減少手指緊繃狀態維持血液循環，保暖的毛帽、頭巾可減少頭頸部的熱量散失。

雪霸處提醒，冬季前來雪霸園區攀登高山，低溫環境對體能上的要求更高，平時在山下就應該訓練體能，也要審慎評估是否有心血管相關的疾病或尋求專業的醫療諮詢；另外，若無雪地攀登經驗，應事前參加基礎雪訓課程，並建議尋找專業雪季攀登領隊協助帶隊或有足夠雪攀經驗同伴同行，並請盡量避開困難路線，如雪霸園區的素密達斷崖、品田斷崖或大霸尖山霸基處等，切勿強行通過困難路線。

此外，山友於雪季登山，相對應的雪攀裝備:頭盔、冰爪、冰斧（登山杖）等，也應備妥並事前學習正確的使用方式。雪霸處呼籲，雪霸園區高山並非一般大眾旅遊地區，冬季環境更為嚴苛，如發生山域事故，救難資源投入不易，請民眾務必審慎評估自身體能及雪攀經驗，切勿越級打怪，山友更要遵守雪季入園登山相關規則，維護自身安全。