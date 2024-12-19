快訊／神隱112天首開庭！鄭文燦現身桃園地院「變瘦了」　

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦遭指控桃園市長任內涉嫌收賄500萬元，桃園地檢署日前偵結起訴鄭文燦等11人，並對鄭求刑12年。桃園地院今(19日)受度開庭審理此案，而鄭文燦也在他獲釋後112天首度現身，並在律師陳永來陪同下進入法院。

▲鄭文燦出庭應訊，在律師陳永來陪同下進入法院。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦涉嫌透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」涉嫌收賄500萬元，而桃園地檢署日前針對鄭文燦、前台塑高層侯水文、廖俊松父子、媳婦等11人起訴，而擔任白手套的廖俊松小兒子夫妻則轉為汙點證人。

對此，桃園地院10月底開始分別審理涉案人員，幾乎所有涉案人員都認罪，其中侯水文認罪時還當庭喊，「這是我一生唯一一次犯錯」，並以自己有心臟病及慢性疾病為由，請求法官從輕量刑。

不過，涉嫌決策行賄的前台塑集團總管理處總經理楊兆麟則否認犯案，表示是廖俊松父子主導，他並不知情，「我沒有犯罪。」辯護律師也強調，楊奉行台塑集團創辦人王永慶「不炒地皮、不官商勾結」的經營理念，不可能做出行賄的決策。

全案今將針對鄭文燦審理，而因其涉貪案證據繁多，桃園地檢署蒞庭者包括主任檢察官呂象吾、公訴檢察官邱健盛，承辦檢察官陳嘉義均為檢方蒞庭，準備針對鄭文燦出庭時提出相關訊問。

稍早鄭文燦準時現身桃園地院，並在律師陳永來陪同下進入法院，透過畫面可以發現，鄭文燦身形明顯消瘦，戴著口罩全程不發一語進入法院。