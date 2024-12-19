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寶寶遠離過敏有方法！坊間傳喝羊奶能預防過敏　慈濟醫曝真相

▲▼花蓮慈院小兒部醫師鄭勤儒在爸媽教室分享寶寶遠離過敏的方法。(圖慈濟醫學中心提供，下同)

▲花蓮慈院小兒部醫師鄭勤儒在爸媽教室分享寶寶遠離過敏的方法。（圖慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「到底寶寶喝完牛奶拉肚子是不是換喝羊奶可以預防過敏?」對於很多家長關心的小兒過敏問題，花蓮慈院小兒部醫師鄭勤儒從環境、寵物、飲食等相關因素，提供各種讓寶寶遠離過敏體質的訣竅，希望幫助新手家長育兒不焦慮。他也將這些觀念在12月的爸媽教室分享。

▲▼花蓮慈院小兒部醫師鄭勤儒在爸媽教室分享寶寶遠離過敏的方法。(圖慈濟醫學中心提供，下同)

鄭勤儒表示，過敏的進展通常是「三部曲」，由異位性皮膚炎開始，進展到氣喘，最後演變成過敏性鼻炎。雖然大部分過敏對生命沒有立即危險性，卻非常惱人，可能會影響孩子的日常生活、工作或學業，包括注意力不集中也與過敏有關，所以家長若能提早在新生兒時期了解與預防，對家長和孩子未來的生活品質都會更有助益。

鄭勤儒指出，台灣的高濕氣環境，有八成的過敏都是由塵顢和黴菌引起，而常見的蟑螂也是過敏原，尤其蟑螂死後分解可能會隨著空氣飄散，建議家中開除濕機，將濕度維持在50%左右，並輔以空氣清淨機清潔空氣之外，讓家中避免出現蟑螂，寢具固定清洗減少塵顢，都對預防過敏有所助益。若小朋友檢驗出對動物的毛髮、尿液唾液等過敏，就定期幫家中寵物梳洗，並讓寶寶和寵物盡量在不同房間活動，可以減少過敏的反應。

鄭勤儒說，過敏反應的一大特點就是遇到過敏原，身體會產生很多特異型的免疫球蛋白（IGE）。若不確定寶寶的過敏原，家長可以帶寶寶到花蓮慈院小兒科做特異型IGE檢驗，就可以得知寶寶到底對哪一種特殊的分子或是食物有過敏的狀況。

▲▼花蓮慈院小兒部醫師鄭勤儒在爸媽教室分享寶寶遠離過敏的方法。(圖慈濟醫學中心提供，下同)

鄭醫師也針對坊間有大豆製的豆奶或是羊奶以及水解奶粉可以預防過敏的傳聞釋疑；他說，大豆奶配方和羊奶配方對預防過敏並沒有特別的好處，尤其對牛奶過敏的孩子，有很大的機會也會對羊奶過敏。而水解配方則是利用酵素將蛋白質切成小段，使人體的免疫細胞無法辨識，若是喝牛奶、配方奶會拉肚子或出現異位性皮膚炎的孩子，可以使用水解配方以降低過敏的症狀，但對「預防」日後的過敏並沒有特別的幫助。但如果初生的寶寶可以吃4到6個月的母乳，反而產生過敏的幾率會比吃配方奶或其他替代母奶食品的機率還低。

一般認為雞蛋、海鮮、牛奶等高過敏原的食物，不要太早給孩子嘗試，最好在滿10個月或者滿一歲以後再吃的觀念，最近也受到挑戰，研究發現對預防過敏的效果並不顯著，也減少寶寶對過敏耐受性發展的機會；鄭勤儒醫師說，最新的研究反而是認為在新生兒4到6個月的時候開始添加副食品時，可以逐一添加這類食物，每種觀察三到一星期確認是否有過敏反應，再換下一種食物。不要多種食物同時測試會容易混淆。

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