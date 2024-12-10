日本「蘋果病」大爆發　疾管署：台灣有零星通報

▲疾病管制署，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

日本關東地區近期出現俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病疫情，包含東京、千葉、埼玉、神奈川等一都三縣達到流行警戒，部分地區患者人數創下25年來新高，引發關注。我國赴日人數眾多，疾病管制署今（10）日表示，蘋果病非法定傳染病，根據國內急診、定點醫師回報、實驗室監測等，目前僅有零星個案，尚未出現特殊疫情。

疾管署副署長曾淑慧受訪表示，傳染性紅斑症是由微小病毒B19所引起，傳染途徑是由飛沫傳染，較常見於小孩子，通常會先出現上呼吸道症狀如發燒、流鼻水類感冒症狀，在這些症狀出現後，臉部兩側面頰變的紅通通，像被打了巴掌，又像是「蘋果臉」，軀幹及四肢也可能出現對稱性、會癢的紅疹。

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日本傳染性紅斑症疫情是否會影響到國內？曾淑慧指出，傳染性紅斑症在國內不屬於法定傳染病，沒有強制通報，不過根據定點醫師回報、實驗室監測還有急診等相關就診數據監測分析，國內目前僅有一些零星個案發生，疫情尚未有特殊情況。

曾淑慧表示，要預防傳染性紅斑症，可以透過手部衛生、呼吸道禮節及戴口罩等；尤其秋冬季節，包含流感、新冠、麻疹等病毒都屬活躍，建議旅遊要避免到擁擠地區，多戴口罩。對於孕婦和兒童，目前沒有特異的防護措施，建議流行期間應該避免到流行地區，以減少感染。