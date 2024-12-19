未成年兒加入詐團當車手　父母被牽連要賠「全部損失」

記者黃翊婷／綜合報導

少年小豪（化名）加入詐騙集團擔任車手，今年7月間他依照上游成員指示，前往郵局分3次提領款項，總計得手14.9萬元，因而挨告。雲林地院法官日前審理此案，並判處小豪及其父母應連帶賠償受害者全部損失，全案仍可上訴。

▲小豪加入詐團擔任車手，牽連父母也要幫他賠錢。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

受害者在判決書中主張，該詐團的成員假冒臉書買家聯繫，說他的帳號沒有實名制被停權，接著詐團又派人佯裝成銀行客服人員，要求他操作網路銀行進行實名認證，他誤信詐團話術，分成2次匯款至指定帳戶，分別為9萬9931元、4萬9499元。

詐團確認款項入帳之後，隨即指示小豪拿著金融卡前往郵局提領，一共分成3次領取，總計取出14.9萬元，再讓小豪把錢上繳給上游成員。受害者不滿被騙，憤而對小豪及其父母提告求償14.9萬元。

小豪到案之後表示，先前有與部分受害者達成和解，約定分期償還，如今已經沒有能力負擔賠償。小豪的母親則表明不同意賠償，她也沒有錢可以賠了；小豪的父親則沒有出庭辯論。

雲林地院法官認為，小豪擔任車手協助詐團提領贓款，確實導致受害者損失14.9萬元，加上他當時未滿18歲，是限制行為能力人，受害者依法要求法定代理人連帶賠償並無不妥，至於有無能力清償，不是拒絕賠償的理由，最終判小豪及其父母應連帶賠償受害者14.9萬元，全案仍可上訴。