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社會 社會焦點 保障人權

遭詐光200多萬積蓄！65歲婦肖想「收錢輕鬆賺」　淪車手遭逮

記者唐詠絮／彰化報導

員林警方日前發現一名39歲吳男行蹤鬼祟，正在監看一名65歲婦人將錢面交給23歲黃男，警方以為婦人遭到詐騙，便將2男逮捕，一查才知3人同為詐團成員，婦人擔任車手，將錢交給收水手，而吳男則擔任監控手。婦人遭逮後不斷向警求饒，表示曾遭詐光200多萬元積蓄，上網找了「收錢」輕鬆賺的工作，這次是第5次收款，希望員警能放過她。

▲員林警方逮捕詐團3成員。（圖／警方提供）

▲員林警方逮捕65歲女車手。（圖／警方提供）

▲員林警方逮捕詐團3成員。（圖／警方提供）

▲員林警方逮捕詐團收水手。（圖／警方提供）

該名婦人當天穿著及膝裙套裝又戴毛帽、手上掛著一個手提包，搭火車到彰化收款，與受害者面交90萬元，陳女被逮後向警方供稱，先前已遭詐騙200餘萬元，在社群網站尋找工作，又找到一間投資公司的工作，對方告訴她「從事詐騙工作有事，公司也會有事⋯」以此取信她，只要幫公司收款，便可獲取1%報酬，不知自己已淪為詐團的取款車手。

▲員林警方逮捕詐團3成員。（圖／警方提供）

員林分局表示，林厝派出所於12月16日中午在員林市莒光路1帶，發現吳男行跡可疑，遂尾隨展開跟監，結果查獲車手陳女、收水手黃男及監控手吳男，當場查扣工作手機、工作證及面交贓款90萬元，全案依刑法詐欺、洗錢防制法、銀行法等相關罪名移送地檢偵辦。

▲員林警方逮捕詐團3成員。（圖／警方提供）

員林分局長吳詠傑呼籲，若遇任何金錢交易的陌生要求，應提高警覺，切勿輕易相信，如有任何疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢，以防止被騙，共同防範詐欺犯罪，保護財產安全。

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