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服務處遭開8槍！4連霸議員不提告　外甥撂5球棒隊狠砸原因曝

▲彰化4連霸議員楊峻程疑欠錢，外甥夥同球棒隊開砸服務處。（資料圖／民眾提供）

▲彰化4連霸議員楊峻程服務處。（資料圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣4連霸議員楊竣程疑因涉債務糾紛，今年4月7日凌晨1點多，曾姓外甥不滿舅舅楊竣程不還錢，先架設手機錄影，持空氣槍朝鐵捲門射擊8槍，5名同夥再分持棍棒砸毀盆栽及鐵捲門，飆國罵後離去，檢方依曾男等6人涉恐嚇及攜帶凶器強暴等罪嫌起訴，法院審理，因楊不提告也不做筆錄，曾等6人坦承犯行，各處6月徒刑。

▲彰化4連霸議員楊峻程疑欠錢，外甥夥同球棒隊開砸服務處。（資料圖／民眾提供）

▲曾姓外甥持空氣槍朝服務處大門連續射擊。（資料圖／民眾提供）

檢警調查，24歲曾姓男子與舅舅縣議員楊竣程有債務糾紛，不滿楊拒絕償還債務，於今年4月7日凌晨1時35分，夥同一群來自桃園賴、鄭、羅、彭及方姓等5名男子前往鹿港鎮鹿草路楊峻程服務處，曾男在車上架設手機錄影，隨即持無殺傷力的空氣槍，自對向馬路奔向服務處鐵門前開槍射擊，導致鐵門凹陷。

賴等5人則從後車廂分別拿出鋁棒，自對向馬路走至服務處鐵門前，持鋁棒敲擊鐵門致凹陷，連門口的盆栽植物也被敲到損壞。經檢警偵辦，曾等6人皆坦承有前往服務處砸鐵門，查扣曾男持有的1把空氣槍、8顆塑膠彈丸及1支鋁棒，依恐嚇及攜帶凶器強暴等罪嫌移送。

▲彰化4連霸議員楊峻程疑欠錢，外甥夥同球棒隊開砸服務處。（資料圖／民眾提供）

▲服務處鐵門佈滿彈痕。

法官審酌被告曾男僅因與被害人有金錢糾紛，竟與其餘被告一同前往被害人服務處而為上開犯行，影響公眾安寧及社會安全秩序，所為實有不該，犯後坦承犯行，態度良好，楊峻程至今不願提告及做筆錄，無證據證明射擊打砰砸服務處行為已使楊心生畏懼。

法官審理後，將主嫌曾男依共同犯意圖供行使之用而攜帶兇器，在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判處6月徒刑，可易科罰金。賴、鄭、羅、彭、方等5人依共同犯意圖供行使之用而攜帶兇器，在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，各處6月徒刑，可易科罰金。

▲彰化4連霸議員楊峻程疑欠錢，外甥夥同球棒隊開砸服務處。（資料圖／民眾提供）

▲曾姓外甥夥同球棒隊朝服務處外開砸。

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