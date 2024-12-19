　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

家暴通報增加！南投縣辦教育訓練　強化加害人處遇專業

▲南投縣家暴案件通報、家暴令核發數量逐年增加。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲南投縣家暴案件通報、家暴令核發數量逐年增加。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者高堂堯／南投報導

南投縣統計家庭暴力事件通報數量、南投地方法院核發的保護令案件數量都逐年上升，縣府衛生局為培訓家暴加害人處遇服務之新進工作者，月前舉辦教育訓練，希望增進專業人員在處遇家暴加害人方面的知識和技能，提升防治效果。

「113年家庭暴力加害人專業人員初階訓練」於11月2日、9日和10日於縣府衛生局大禮堂舉辦，邀請南投地院庭長黃立昌、衛福部草屯療養院主任黃介良、社會工作師巫淑君等六位專業講師，招募該縣家庭暴力防治網絡生力軍，吸引來自全國的60名專業人員參與。

▲南投縣衛生局辦理「家庭暴力加害人處遇計畫專業人員教育訓練」。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局辦理「家庭暴力加害人處遇計畫專業人員教育訓練」。（圖／南投縣政府提供，下同）

衛生局指出，全縣統計自110年至112年，家暴事件通報從4125件4660件，顯示社會對此問題的關注，與受害人報警意願都增強；南投地院核發的保護令也從439件增至667件，反映出對家暴案件的重視，而家暴加害人處遇計畫是法院核發保護令的一部分，項目包含精神治療、戒癮治療、親職教育等內容，全縣目前有4家家暴加害人處遇機構，每年提供約200人次的專業服務。

▲南投縣衛生局辦理「家庭暴力加害人處遇計畫專業人員教育訓練」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

本次教育訓練課程涵蓋加害人行為模式、情緒管理與衝突解決技巧，透過講師們專業的理論指導與實務案例分享，協助學員更深入理解加害人的心理狀態與行為模式，並提供實務操作的方法，協助學員能夠更有效地進行情緒調節、行為改變和衝突解決；黃立昌強調，法院在核發保護令前會進行多角度的專業鑑定，幫助法官制定針對性的處遇計畫，巫淑君也指出，透過處遇計畫能幫助加害人了解行為根源，學習情緒調節與衝突解決。

衛生局表示，期望透過專業訓練增進參訓人員對家暴加害人處遇的專業知識及實務技能，並強化家暴防治工作的執行效果，進而促進社會和諧與家庭穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女魚販本尊曝光！吸金上億落網　身上只剩1萬
快訊／醒吾男「為女網友」砍傷文大生　檢方聲押
快訊／確定了！　詹子賢留兄弟
詐10億男竟在台開戶！　8家銀行已放行
快訊／涉貪案「起訴倒數」！　北檢今再提訊柯文哲
快訊／高雄死亡車禍！　18歲大學生遭輾斃
她生病坐輪椅去Energy簽唱會　等到半夜11點！結果超感人
快訊／瘦了一大圈！　鄭文燦：可見我有多委屈
「最正啦啦隊女神」新家內部曝光！砸380萬裝潢　短今驚：也太

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

羅漢果湯主四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

台南好Young耶誕跨年活動建立品牌　黃偉哲：3場演唱會觀光旅宿訂房率近滿！

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

家暴通報增加！南投縣辦教育訓練　強化加害人處遇專業

澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練　強化指管及夜戰能力

寶寶遠離過敏有方法！坊間傳喝羊奶能預防過敏　慈濟醫曝真相

寒流來合歡山塞爆！太管處籲多樣美景分流欣賞　免受塞車之苦

台南市交通局公告　騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

屏縣綠鬣蜥移除教育訓練課程　12／23起開放報名

加強工廠消防安全　南消五大隊仁德分隊辦理毒化物搶救組合訓練

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

羅漢果湯主四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

台南好Young耶誕跨年活動建立品牌　黃偉哲：3場演唱會觀光旅宿訂房率近滿！

獨居男長期洗腎又肝肺癌纏身　屏東潮州警助申請急難救助金

家暴通報增加！南投縣辦教育訓練　強化加害人處遇專業

澎防部鎮疆操演夜間射擊訓練　強化指管及夜戰能力

寶寶遠離過敏有方法！坊間傳喝羊奶能預防過敏　慈濟醫曝真相

寒流來合歡山塞爆！太管處籲多樣美景分流欣賞　免受塞車之苦

台南市交通局公告　騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

屏縣綠鬣蜥移除教育訓練課程　12／23起開放報名

加強工廠消防安全　南消五大隊仁德分隊辦理毒化物搶救組合訓練

羅志祥睽違2年返花蓮開唱！　蕭煌奇跨年也在這：非常榮幸

高利息吸金上億落跑！落網身上只剩1萬　神鬼女魚販長相曝光

《刀劍神域》3D手遊維修一整年重啟服務　玩家：竟然還有呼吸

羅漢果湯主四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

狄鶯槓孫安佐媽寶說 爆跟孫鵬日本「發酒瘋」真相

龔明鑫率行政團隊離席引藍委爆怒　行政院還原過程

詹子賢5年約續留母隊？兄弟：有信心尋求最佳結果！

快訊／醒吾男「為女網友」持菜刀砍傷文大生　檢方聲押

AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

地方熱門新聞

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

桃捷今年度預估盈餘4.84億　持續提升服務品質

廟口騎樓整平進度超前　謝國樑：12/20下午恢復營業

2024大溪豆干節　「沖繩風豆腐」首度來桃交流

唐吉訶德桃園統領店開幕逾一週　人潮不減

南投副縣長王瑞德當拿坡里一日店長推臉部平權

南投縣抽檢57件蔬果農藥3件不合格

黃偉哲夜訪街友送物資冬至前夕傳祝褔

公糧收購價格13年未調整陳亭妃要求檢討機制

身障業者赴銀行領彩券造成交通問題應有配套

寒流來合歡山塞爆　太管處籲多樣美景分流欣賞

中鼎集團總裁余俊彥　獲頒中央大學名譽博士

竹北民宅火警2樓全面燃燒　男受困陽台！消防架梯搶救

台南市交通局公告騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

更多熱門

相關新聞

新北父持牛排刀要砍兒　21歲兒急噴滅火器逃命

新北父持牛排刀要砍兒　21歲兒急噴滅火器逃命

新北市蘆洲區一名45歲陳姓男子今（17日）凌晨於家中吸毒後，精神不穩竟持牛排刀對兒子作勢攻擊！陳男21歲兒子見狀，急忙拿起滅火器朝父親噴灑，驚慌逃命報案，警方獲報，起獲海洛因與安非他命混合毒品一包、純安非他命一包及吸食器一組，全案依毒品危害防制條例將陳男移送法辦。

女科員遭爆借警槍亂瞄人嚇壞全場　移民署說話了

女科員遭爆借警槍亂瞄人嚇壞全場　移民署說話了

疑妻遭性騷！莽夫逼男友人用生殖器翻煎蛋

疑妻遭性騷！莽夫逼男友人用生殖器翻煎蛋

打詐儀表板「炸裂」基層　傻眼：休假都沒了

打詐儀表板「炸裂」基層　傻眼：休假都沒了

快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

關鍵字：

家庭暴力加害人處遇教育訓練家暴令通報

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面