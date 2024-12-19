家暴通報增加！南投縣辦教育訓練　強化加害人處遇專業

▲南投縣家暴案件通報、家暴令核發數量逐年增加。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者高堂堯／南投報導

南投縣統計家庭暴力事件通報數量、南投地方法院核發的保護令案件數量都逐年上升，縣府衛生局為培訓家暴加害人處遇服務之新進工作者，月前舉辦教育訓練，希望增進專業人員在處遇家暴加害人方面的知識和技能，提升防治效果。

「113年家庭暴力加害人專業人員初階訓練」於11月2日、9日和10日於縣府衛生局大禮堂舉辦，邀請南投地院庭長黃立昌、衛福部草屯療養院主任黃介良、社會工作師巫淑君等六位專業講師，招募該縣家庭暴力防治網絡生力軍，吸引來自全國的60名專業人員參與。

▲南投縣衛生局辦理「家庭暴力加害人處遇計畫專業人員教育訓練」。（圖／南投縣政府提供，下同）

衛生局指出，全縣統計自110年至112年，家暴事件通報從4125件4660件，顯示社會對此問題的關注，與受害人報警意願都增強；南投地院核發的保護令也從439件增至667件，反映出對家暴案件的重視，而家暴加害人處遇計畫是法院核發保護令的一部分，項目包含精神治療、戒癮治療、親職教育等內容，全縣目前有4家家暴加害人處遇機構，每年提供約200人次的專業服務。

本次教育訓練課程涵蓋加害人行為模式、情緒管理與衝突解決技巧，透過講師們專業的理論指導與實務案例分享，協助學員更深入理解加害人的心理狀態與行為模式，並提供實務操作的方法，協助學員能夠更有效地進行情緒調節、行為改變和衝突解決；黃立昌強調，法院在核發保護令前會進行多角度的專業鑑定，幫助法官制定針對性的處遇計畫，巫淑君也指出，透過處遇計畫能幫助加害人了解行為根源，學習情緒調節與衝突解決。

衛生局表示，期望透過專業訓練增進參訓人員對家暴加害人處遇的專業知識及實務技能，並強化家暴防治工作的執行效果，進而促進社會和諧與家庭穩定。