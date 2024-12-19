男跌倒喊下面痛！　意外發現「陰莖整根鈣化」變骨頭

▲ 男子跌到後不僅膝蓋痛，下體也感覺疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約一名男子不慎跌倒，事後不僅膝蓋疼痛，還坦承下體有疼痛情形，意外發現罹患罕見的「陰莖鈣化」，因鈣質在陰莖軟組織內堆積，形成類似骨頭的結構，目前全球僅有不到40起相關病例。

根據《太陽報》，這名63歲男子有酗酒史，拄著拐杖走在人行道上不慎摔倒，能夠自行起身，但隨後膝蓋開始疼痛，前往布朗克斯的林肯醫療中心急診室就醫，檢查過程中提到陰莖也有疼痛情形。

醫師檢查未發現前列腺腫脹或異常分泌物，進一步照骨盆X光檢查是否有骨折，才發現男子陰莖內部有類似骨頭的異常結構。醫學報告指出，「影像顯示陰莖有廣泛斑塊狀鈣化現象，初步診斷為陰莖全軸鈣化症」，但男子不顧醫囑，決定離開急診室，因此醫師無法進行後續檢查或治療。

該名患者病因尚不清楚，但醫師懷疑與佩洛尼氏病（Peyronie's Disease）有關。佩洛尼氏病是因陰莖組織硬化導致彎曲，甚至引發勃起功能障礙，主要影響40歲以上男性，也可能發生在較年輕的男性身上。

但這起病例較為特殊，醫師指出，「鈣化通常僅發生在陰莖中段，整根陰莖鈣化的情況極為罕見。」而除佩洛尼氏病以外，其他可能因素還包括晚期腎病、代謝異常、陰莖反覆受創或慢性發炎等。由於患者病歷顯示有酗酒情形，也可能是影響因素之一。